هزاع بن زايد يهنئ محمد بن راشد بإنجازات جودلفين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة الإنجاز التاريخي الذي حققه فريق جودلفين المملوك لسموه في مهرجان رويال آسكوت الملكي بإنجلترا عبر تتويج الجواد «بلو بوينت» بطلاً لسباقين من الفئة الأولى في المهرجان، وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مبارك للشيخ محمد بن راشد الفوز التاريخي لفريق جودلفين في ختام مهرجان رويال أسكوت للخيول بإنجلترا.. برؤية أيقونة الفروسية العالمية وعزيمته، خيول الإمارات تتصدر عالمياً وتحقق الريادة وتنجح في تحدي الإرادة والسبق والإنجاز».