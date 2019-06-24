محمد بن راشد: «بلو بوينت» أسطورة

المصدر: متابعة - خالد المهيري

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن البطل «بلو بوينت» حصان أسطوري، عقب إحرازه لقب سباق «دياموند جوبيللي ستيكس» لمسافة 1200 متر للفئة الأولى في اليوم الختامي لمهرجان رويال آسكوت الملكي، وتحقيقه الثنائية بعد الانتصار الذي حققه في اليوم الأول للمهرجان، عندما احتفظ البطل بلقب «كينجز ستاند ستيكس» لمسافة 1000 متر للفئة الأولى.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في حديث لبرنامج «أهل الخيل» الذي يذاع على قناة «دبي ريسينغ» غداً الثلاثاء ويقدمه الزميل هيثم الحمادي، أن الإنجاز لم يسبق تحقيقه إلا قبل 20 عاماً. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «إذا كنت تملك حصاناً جيداً ومتأكداً من قوته، فإنك تستطيع أن تدخل إلى السباق مرتين خلال أسبوع»، واصفاً قرار إشراك البطل مرتين في المهرجان بالشجاع.

وكانت خيول الإمارات قد اكتسحت الألقاب الكبرى في مهرجان رويال أسكوت الملكي، إذ حققت الفوز في 9 سباقات، مؤكدةً ريادتها وجدارتها على مستوى العالم، ومتفوقةً على أقوى الخيول العالمية التي شاركت في منافسات المهرجان.