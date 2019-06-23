محمد بن عبيد: وجهة «ديفو» إلى «كينغ جورج»

المصدر: متابعة - البيان الرياضي

أشاد الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بالإنجاز الكبير الذي حققه «ديفو» والذي اقتنص لقب الشوط الثالث «هاردويك ستيكس» لمسافة الميل ونصف الميل للفئة الثانية خلال اليوم الختامي لمهرجان رويال أسكوت الملكي.

وقال الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، إن مخاوفنا خلال الشوط كانت منصبة نحو أرضية المضمار، والسبب يعود إلى أن البطل «ديفو» يحب الأرضية اللينة، ولكنها عندما تحولت إلى صلبة انتابنا القلق بعض الشيء ولكن البطل أثبت جدارته.

وأضاف الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، أن الفارس أندريه اتزيني طبق الخطة والتي تمثلت بأن يكون البطل في الخلف، ومعروف لدينا بأن «ديفو» من الخيول التي تحب أن يكون أمامها هدف وتحدٍ ولذلك كانت خطتنا أن يبقى في الخلف.

وأكد الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، أن الهدف المقبل لـ«ديفو» هو سباق «كينغ جورج» الشهر المقبل، وأيضاً تلقينا دعوة من منظمي سباق «كأس اليابان» عقب الانتصار، الذي حققه البطل في سباق «كورونيشن كب» الشهر الماضي.