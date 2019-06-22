ناصر بن حمد: سعيد بالانتصار التاريخي لـ «داهية»

المصدر: لندن-البيان الرياضي

أهدى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، الانتصار التاريخي الذي حققته المهرة داهية بتحقيقها للمركز الأول في سباق رويال أسكوت العريق إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، معتبراً أن الإنجار هو نتاج حقيقي لاهتمام جلالته برياضة الخيل والوقوف إلى جانب منظومتها الإدارية والفنية.

وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة «لقد تمكنت المهرة داهية من تحقيق المركز الأول في سباق رويال أسكوت البريطاني الشهير وهو إنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجارات التي حققتها رياضة الخيل البحرينية بفضل الاهتمام الكبير من قبل الملك ورعايته لرياضة الخيل باعتبارها رياضة ارتبطت بتاريخ البحرين وحرص جلالته الموصول على متابعة المنظومة الإدارية والفنية لهذه اللعبة والعمل على تطويرها بما يتوافق مع رؤية الملك الطامحة للاتقاء برياضة الخيل في المملكة».

وأشار سموه «كان السباق صعباً للغاية نظراً لتواجد نخبة من المهرات والفرسان العالميين الذين يتمتعون بخبرات كبيرة في السباق ولكننا تمكنا من قراءة السباق بصورة جيدة والعمل على المعطيات والإمكانيات الفنية المتوافرة للمهرة داهية والخبرة الفنية للفارس والمدرب وصولاً إلى تخطي جميع المنافسين والوصول إلى منصة التتويج رافعين اسم البحرين وعلمها عالياً في المحفل العالمي ».

وأضاف سموه «أنا سعيد بالانتصار التاريخي الذي حققته المهرة داهية وتكمن سعادتي في ترجمة رؤية جلالة الملك لتحقيق الإنجازات باسم المملكة بالإضافة إلى أن الجهود التي بذلناها منذ فترة طويلة ترجمناها على أرض الواقع إلى إنجاز تاريخي يحسب للبحرين كما أن هذا الإنجاز جاء نتاج لاجتهادات الجهازين الفني والإداري والفارس».