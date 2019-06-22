«أدفرتايس» تتوّج بلقب «كومنولث كب»

المصدر: متابعة - بهاء الدين عطا

توجت «داهية» للشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بطلة للشوط الأول الافتتاحي «البانيا ستيكس» لمسافة 1200 متر للفئة الثالثة والمخصص للمهرات بعمر سنتين وذلك بقيادة الفارس ديفيد ايجان وإشراف روجر فاريان مسجلاً زمناً قدره 1.14.05 دقيقة بفارق طول ونصف طول عن «سلتيك بيوتي» بقيادة دبليو بي وإشراف كيه. كوندون فيما جاءت «أروها» في المركز الثالث بقيادة هاري بنتلي وإشراف بريان ميهان ، وذلك في اليوم الرابع لمهرجان رويال آسكوت الملكي و الذي يختتم اليوم بمشاركة نخبة الخيول العالمية .

تنافست في الشوط 25 مهرة ومن أبرزهن «سايلنت ديف» لجودلفين بقيادة جيمس دويل و«غالادريك» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة اندريا أتزيني وإشراف كيفن ريان و«لاست سيربرايز» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بقيادة فرانكي ديتوري.

«يابان» بطل كينج إدوارد

نال «يابان» لقب الشوط الثاني «كنيج ادوارد ستيكس» لمسافة الميل ونصف الميل للفئة الثانية للخيول بعمر 3 سنوات وذلك بقيادة ريان مور وإشراف ايدن أوبراين مسجلاً زمناً قدره 2.29.16 دقيقة بفارق أربعة أطوال ونصف طول عن «بانكوك» بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف اندرو بالدينغ، فيما جاء «ايجلز باي داي» في المركز الثالث بقيادة دانيل تود هوب وإشراف مايكل بيل.تنافس في الشوط 8 خيول ومن أبرزها «هيومان ثيريان» لسمو الشيخ زايد بن محمد بن راشد آل مكتوم و«بابلو سكوبار» لحسين العباس لوتاه.

«أدفرتايس» بطلة «كومنولث كب»

توجت «ادفرتايس» المملوكة لفينكس ثوروبريد ليمتد بطلاً بجدارة للشوط الثالث «كومونولث كب» لمسافة 1200 متر للفئة الأولى والذي يدخل في نطاق سلسلة البطولات الانجليزية لسباق الخيل بقيادة الفارس المتألق فرانكي ديتوري وإشراف المدرب مارتن ميدي مسجلاً زمناً قدره 1.11.88 دقيقة بفارق طول ونصف الطول عن «فور ايفر. ان دريمز» بقيادة اويسن مورفي، فيما جاء «هالو يوم زين» لمالكه جابر عبدالله في المركز الثالث بقيادة كيفن ستوت وإشراف كيفن ريان.تنافس في الشوط 9 خيول ومن أبرزها «جاش» و«خادم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

«ووتش مي» نجم «كورونيشن»

ظفر «ووتش مي» بقيادة الفارس الفرنسي بيير شارلس تودوت بلقب الشوط الرابع الرئيسي «كورونيشن ستيكس» لمسافة الميل للفئة الأولى والمخصص للمهرات عمر 3 سنوات وذلك بإشراف المدرب فريدي هيد مسجلاً زمناً قدره 1.39.61 دقيقة بفارق طول ونصف الطول عن «هيرموسا» بقيادة ريان مور وإشراف ايدن أوبراين، فيما جاءت «جوبيلوسو» للأمير خالد بن عبدالله في المركز الثالث بقيادة جيمس ماكدونالد وإشراف السير مايكل ستاوت.تنافس في الشوط 9 مهرات من أبرزهن «كاسل ليدي» لجودلفين بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف المدرب بانتال إلى جانب «مين أديشن» لمالكها سيف علي الكتبي بقيادة اويسن مورفي وإشراف مارك جونستون.

توجت «ثانكس بي» بطلة للشوط الخامس «ساند رينغهام ستيكس» لمسافة الميل للمهرات عمر 3 سنوات وذلك بقيادة الفارس «هايلي تيرنر» والتي حسمت اللقب بمهارة في اللحظات الحاسمة بإشراف المدرب شارلي فيلوس مسجلة زمناً قدره 5.01.54 دقائق بفارق رقبة عن «ماغنتيك شارم» للملكة اليزابيث الثانية بقيادة جيمس دويل.وجاءت في المركز الثالث «هوتسي توتسي» بقيادة جامي سبنسر وإشراف ايدووكر.