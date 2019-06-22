«بلو بوينت» يهدف للثنائية في «جوبيلي ستيكس»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يسدل الستار على مهرجان رويال أسكوت الملكي للخيول مساء اليوم بمضمار أسكوت بإنجلترا بمشاركة نخبة من الخيول العالمية بعد 5 أيام من الإثارة والمفاجآت في معظم أشواطه بحضور جماهيري كثيف تتقدمه الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة ودول الكومنولث.

ويشارك بلو بوينت لجودلفين اليوم للمرة الثانية في المهرجان بهدف تسجيل ثنائية خلال شوط جوبيلي ستيكس للسرعة.

كما يشارك نجم جودلفين «مسار» في شوط «هاردويك ستيكس» لمسافة الميل و211 ياردة للفئة الثانية بقيادة جيمس دويك وإشراف شارلي أبلبي.

ويعتبر شوط «دياموند جوبيللي ستيكس» لمسافة 1200 متر للفئة الأولى للخيول عمر 4 سنوات، ويدخل ضمن سلسلة البطولات الإنجليزية ويستأثر بمشاركة نخبة الخيول في العالم ويتنافس خلالها 18 خيلاً يتصدرها المرشح الأول «بلو بوينت» لجودلفين بقيادة جيمس دويل وإشراف شارلي أبلبي، و«يافطة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كراولي وإشراف ريتشارد هانون . ويمثل الإمارات أيضاً «دريم أوف دريمز» لسعيد سهيل بقيادة دانيل تودهوب وإشراف السير مايكل ستاوت، و«إمبلازوند» لسمو الأميرة هيا بنت الحسين، و«انفيسيبل أرمي» لسعيد منانة بقيادة بي. ماكدونالد وإشراف جيمس كات، .

«شيشام ستيكس»

يشهد الشوط الثاني «شيشام ستيكس» مشاركة 17 خيلاً تتنافس لمسافة 1400 متر «ليستد» للخيول عمر سنتين. وأبرز المشاركين «بيناتوبو» لجودلفين «لوب يوفيرنانديز» بقيادة ريان مور وإشراف إيدن أوبراين. «صن باور» لكينغ باور ريسينغ بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف ريتشارد هانون، «هيفن فورفند» بقيادة أويست مورفي، «يونايتد فرونت» بقيادة واين لوردان وإشراف إيدن أوبراين، «روز أوف كيلدير» بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف مارك جونستون، «زمايل» بقيادة جيمس ماكدونالد وإشراف مايكل بيل.

«جيرسي ستيكس»

ينتظر أن يشهد شوط «جيرسي ستيكس» لمسافة 1400 متر للفئة الثالثة للخيول عمر 3 سنوات، صراعاً ساخناً بين 18 خيلاً قوياً مستواها متقارب وأبرز المنافسين «سبيس بلوز» لجودلفين بقيادة جيمس دويك وإشراف شارلي أبلبي. «ممكن» للأمير عبدالله الفيصل بقيادة أندريا أتزيني وإشراف روجر شارلتون، و«سوبير فكت» بقيادة ريان مور وإشراف إيدين أوبراين، و«آنجلز هايدواي» بقيادة روبرت هافلين وإشراف جون غوسدن، و«هابي باور» بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف أندرو بالدينغ، و«دبي ودومينيون» لفينكس ثوروبريد ليمتد بقيادة جامي سبنسر وإشراف ايدفوجات.

«هاردويك ستيكس»

يعتبر الشوط الثالث «هاردويك ستيكس» لمسافة الميل ونصف الميل للفئة الثانية للخيول عمر 4 سنوات من بين أقوى الأشواط اليوم ويتنافس خلاله 9 خيول قوية أبرزها «مسار» لفريق جودلفين بقيادة جيمس دويل وإشراف شارلي أبلبي، و«كوميونيك» لسمو الشيخ حمدان بن محمد، و«ميراج دانسر» للأمير خالد بن عبدالله آل سعود بقيادة بات دوبس وإشراف السير مايكل ستاوت، و«دفيو» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة أندريا أتزيني وإشراف روجر فاريان.

«ووكينغهام ستيكس»

يتوقع أن يشهد شوط «ووكينغهام ستيكس» لمسافة 1200 متر «هانديكاب» للخيول عمر 3 سنوات، مشاركة قياسية قدرها 29 خيلاً قوياً يتصدرها «باشوس» بقيادة جيم كراولي وإشراف بريان ميهان. ومن أبرز المنافسين على اللقب: «ليك فولتا» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة فراني نورتون وإشراف مارك جونستون. و«كيب بيرون» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة أندريا أتزيني وإشراف روجر فاريان، و«انتساب» بقيادة جامي سبنسر وإشراف ديفيد أوميرا، و«مرهوب» بقيادة ليام كنيدي وإشراف جون ريان.