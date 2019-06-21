«استراديفاريوس» يحتفظ بلقب الكأس الذهبية

المصدر: Ⅶ متابعة - بهاء الدين عطا، وعلي الظاهري

توّجت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة ودول الكومنولث، أبطال الشوط الرئيسي «الكأس الذهبية» في اليوم الثالث لمهرجان رويال أسكوت بإنجلترا، بحضور أفراد الأسرة المالكة وكبار المسؤولين من مختلف دول العالم.

شهد السباق يوم أمس بمضمار أسكوت حوالي 80 ألف متفرج، استمتعوا بفعاليات السباق في 6 أشواط مثيرة، لم يحالف الحظ فيها خيول الإمارات، حيث جاء «دي اكس بي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم وصيفاً في الشوط الرئيسي خلف البطل «استراديفاريوس» الذي توج باللقب للعام الثاني على التوالي بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون غوسدن، مسجلاً زمناً قدره 4.30.88 دقائق.

وتُوِّج «عالي» لمالكه الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة بطلاً للشوط الأول الافتتاحي «نورفولك ستيكس» لمسافة 1000 متر للفئة الثانية بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب سايمون كريسفورد، مسجلاً زمناً قدره 1.1.95 دقيقة بفارق رقبة عن «فينشر ريبل» لعبدالله المناحي، فيما جاء «دبي ستيشن» لمالكه أحمد الشيخ في المركز الثالث بقيادة جامي سبنسر وإشراف كيه. بوركي.

تنافس في الشوط 14 خيلاً، وكان المرشح الأول «صنداي سوفيرين»، وقد حلّ في المركز الثامن، حيث لم يحقق توقعات معجبيه.

وعقب ختام الشوط، تسلّم الشيخ دعيج آل خليفة جائزة الفوز مع الفارس ديتوري والمدرب سايمون كريسفورد.

«سانجاريوس» نجم «هامبتون»

تألق «سانجاريوس» لمالكه الأمير خالد بن عبدالله آل سعود في انتزاع لقب الشوط الثاني «هامبتون كورت ستيكس» لمسافة الميل وربع الميل (2000 متر) بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت، مسجلاً زمناً قدره 2.8.36 دقيقة بفارق طولين وربع الطول عن المرشح الأول «فوكس شيرمان» بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف أندرو بالدينغ. فيما جاء «كينغ أوتوكار» في المركز الثالث بقيادة جيمس دويل وإشراف شارلي فيلويس.

تنافس في الشوط 13 خيلاً، من أبرزها «فايت صم ريبل» للملكة إليزابيث الثانية بقيادة جيمس ماكدونالد، و«روزمان» للشيخ محمد عبيد آل مكتوم بقيادة أندريا أتزيني وإشراف روجر فاريان.

«ستار» يظفر بلقب «ريبلز دال»

توِّجت «ستار كاتشر» بطلة للشوط الثالث «ريبلز دال ستيكس» لمسافة الميل ونصف الميل للفئة الثانية للمهرات عمر 3 سنوات، وذلك بقيادة الفارس المتألق فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون غوسدن، مسجلاً زمناً قدره 2.33.52 دقيقة بفارق طول ونصف الطول عن «فليتنغ» بقيادة ريان مور وإشراف إيدن أوبراين. فيما جاءت «سباركل رول» في المركز الثالث بقيادة أويسن مورفي وإشراف غوسدن. تنافست في الشوط 11 مهرة، وكانت المرشحة الأولى بالشوط «فليتنغ»، حيث جاءت في المركز الثاني باقتدار.

ومن أبرز المشاركات «فان لوغان» لسمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة أندريا اتزيني.

«استراد» بطل الكأس الذهبية

احتفظ «استراديفاريوس» بلقب الكأس الذهبية للعام الثاني على التوالي بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون غوسدن، مسجلاً زمناً قدره 4.30.88 دقائق بفارق طول عن «دي اكس بي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف مارك جونستون. فيما جاء في المركز الثالث «ماستر أوف رياليتي» بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف جوزيف باتريك أوبراين، وتلاه في المركز الرابع «كروس كاونتر» لجودلفين بقيادة جيمس دويل وإشراف شارلي أبلبي.

تنافس في الشوط 11 خيلاً، من أبرزها «دبي اكس بي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، وقد حلّ وصيفاً، ثم «كروس كاونتر» لجودلفين وحل رابعاً بقيادة جيمس دويل. وعقب ختام الشوط، قامت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة ودول الكومنولث، بتتويج الأبطال، حيث سلّمت الكأس الذهبية إلى مالك الحصان البطل بي نيلسين والمدرب جون غوسدن والفارس فرانكي ديتوري والذي تُوِّج باللقب للمرة العاشرة في تاريخه.

«بيو متريك» بطل بريتانيا

نال «بيو متريك» للأمير خالد بن عبدالله آل سعود لقب الشوط الخامس «بريتانيا ستيكس» لمسافة الميل بقيادة الفارس هاري بنتلي وإشراف رالف بيكيت، مسجلاً زمناً قدره 1.41.25 دقيقة بفارق طول وربع الطول عن «تورجنيف» بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف جون غوسدن. فيما حل في المركز الثالث «فنار» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة دين أونيل وإشراف وليام هاجس.

تنافس في الشوط 28 خيلاً، من أبرزها «فيكتوري كوماند» لجودلفين، و«دارك فيشن» لجودلفين، و«متفاوت» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«بيت بوكسر» لسمو الأميرة هيا بنت الحسين، و«دبي ليجاسي»، و«حميم» لسلطان علي، و«فيلورون» لجودلفين.

«باسيفيك» نجم الختام

انتزع «ساوث باسيفيك» بقيادة سيمي هيفرنان لقب الشوط السادس والأخير، أمس، «كينغ جورج ستيكس» لمسافة الميل ونصف الميل (هانديكاب)، وذلك بإشراف المدرب إيدن أوبراين، مسجلاً زمناً قدره 2.32.74 دقيقة بفارق رقبة عن زميله «كونستاف تينبول» بقيادة ريان مور وإشراف إيدن أوبراين. فيما جاء «بيرسيان مون» في المركز الثالث بقيادة فراني نورتون.تنافس في الشوط 16 خيلاً، من بينها «سينجاري» لمحمد جابر و«ألمانيا» لسعيد سهيل.

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خطف الفارس فرانكي ديتوري الأضواء يوم أمس بتسجيله الفوز في أربعة أشواط، رافعاً رصيد انتصاراته في المهرجان هذا العام إلى سبعة، حيث كان في سعادة غامرة بعد فوزه الرابع بالكأس الذهبية، مشيراً بعلامة الـ (7) للجمهور.

تجدر الإشارة إلى أن ديتوري سبق له عام 1996 الفوز في 7 أشواط بمهرجان رويال أسكوت آنذاك، وهو إنجاز لم يسبقه عليه أحد من الفرسان.