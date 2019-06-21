«كاسل ليدي» و«مين أديشن» في تحدي «كورونيشن ستيكس» اليوم

المصدر: Ⅶ لندن - البيان الرياضي

يشهد اليوم الرابع قبل ختام مهرجان رويال أسكوت للخيول بمضمار أسكوت اليوم إقامة 6 أشواط قوية ومثيرة، من أبرزها «كورونيشن ستيكس» لمسافة الميل للفئة الأولى، بمشاركة 10 خيول قوية، من أبرزها «كاسل ليدي» لجودلفين بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف المدرب بانتال.

ومن بين أبرز المنافسين «مين أديشن» لسيف علي الكتبي بقيادة أويسن مورفي وإشراف مارك جونستون، و«جوبيلوسو» للأمير خالد بن عبد الله بقيادة جيمس ماكدونالد وإشراف السير مايكل ستاوت.

«الباني ستيكس» الافتتاحي

ينطلق الشوط الأول الافتتاحي «الباني ستيكس» لمسافة 1200 متر للفئة الثالثة والمخصص للمهرات عمر سنتين، في الخامسة والنصف مساء بتوقيت الإمارات بمشاركة 26 مهرة، أبرزها «سايلنت ويف» لجودلفين بقيادة جيمس دويل وإشراف شارلي أبلبي، و«غالا دريل» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة أندريا أتزيني وإشراف كيفن ريان، ثم «لاست سيربرايز» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف سايمون كريسفورد.

الشوط الثاني

يتوقع أن يشهد الشوط الثاني «كينغ إدوارد السابع ستيكس» لمسافة الميل ونصف الميل صراعاً ساخناً وقوياً بين 8 خيول قوية يتصدرها «بانكوك» بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف أندرو بالدينغ. ومن أبرز الخيول المتنافسة «اليابان» بقيادة ريان مور وإشراف إيدن أوبراين، و«بابلو اسكوبار» لحسين العباس لوتاه بقيادة جيمس دويل وإشراف وليام هاجس.

«كومنولث كب»

ينتظر أن يشهد الشوط الثالث «كومنولث كب» لمسافة 1200 متر للفئة الأولى للخيول عمر 3 سنوات، صراعاً شرساً وقوياً بين 9 خيول قوية.

ومن أبرز الخيول المشاركة «جاش» و«خادم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كراولي ودين أونيل، و«هالو زين» لجابر عبد الله بقيادة كيفن ستوت وإشراف كيفن ريان.

«ساندرينغهام ستيكس»

ينتظر أن يشهد شوط ساندرينغهام ستيكس بالشوط الخامس، صراعاً ساخناً في مسافة الميل للمهرات عمر 3 سنوات بمشاركة 28 مهرة، من أبرزها «ليالينا» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كراولي وإشراف السير مايكل ستاوت، «ومأمورة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة وايني لوردان وإشراف سايمون كريسفورد، و«نون شالانسي» لسمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة روبرت هافلين وإشراف جون غوسدن، و«ويمبريل» لسمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة ديفيد إيجاك وإشراف جون غوسدن، و«كيمبل ويك» لسمو الأميرة هيا بنت الحسين بقيادة كيرين أونيل وإشراف جون غوسدن، و«إنفيتيشنال» لزياد كلداري بقيادة أندريا أتزيني وإشراف روجر فاريان، و«القمرية» للشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بقيادة مايكل بارزالونا.

«دوق أوف أدنبرة» مسك الختام

يختتم الشوط السادس «دوق أوف أدنبرة» لمسافة الميل ونصف الميل للخيول عمر 3 سنوات، سباقات اليوم الثالث بمشاركة 22 خيلاً قوياً، من أبرزها «سيكريت أدفايزر» لجودلفين، و«لوسيوس تابرس» لجودلفين بقيادة بريت دويل وإشراف شارلي أبلبي، و«فجيرة برينس» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة أندريا أتزيني وإشراف روجر فاريان.