«بلو بوينت» يتجه لسباق دايموند جوبيلي ستيكس ويستهدف ثنائية

يستهدف «بلو بوينت» تحقيق ثنائية نادرة خلال هذا الأسبوع، في مهرجان الرويال أسكوت، بعد أن جرى إعلان مشاركته بسباق دايموند جوبيلي ستيكس يوم غد السبت في ختام المهرجان.

يعود هذا الجواد، الذي يبلغ الخامسة، ويدربه شارلي أبلبي، للمنافسة على مسافة ستة فيرلونغ، عقب فوزه الثاني على التوالي بسباق ج1 كينغز ستاند ستيكس، على مسافة أقصر بواقع فيرلونغ واحد، يوم الثلاثاء، 18 يونيو.

وقال شارلي أبلبي: «نحن سعداء بالأداء الرفيع الذي قدمه «بلو بوينت» يوم الثلاثاء، ويبدو أنه يقدّم أفضل مستواه في أسكوت، لقد عاد من السباق بحالة جيدة، وبناء على ما شاهدناه حتى الآن، فإن المؤشرات جيدة للخروج بنتيجة كبيرة، سنراقب حالته العامة وسلامته، استعداداً لسباق السبت، لكننا نشعر بأنه يستحق أن ينال فرصته لتسجيل انتصار آخر بسباق ج1 في أسكوت».