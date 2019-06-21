دعيج آل خليفة: لم أتوقع الفوز وسعيد بالإنجاز

المصدر: لندن - البيان الرياضي

أعرب الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة، عن سعادته بفوز «عالي» في الشوط الأول، وقال إنه لم يتوقع الانتصار، حيث أكد البطل جدارته أمام نخبة الخيول المشاركة وأنه ينتظره مستقبل واعد.

وعن إمكانيات البطل «عالي»، قال الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة، إن الحصان تم شراؤه في مزاد دونكاستر وحل وصيفاً في المركز الثاني في المشاركة الأخيرة له قبل مهرجان رويال آسكوت.

وأهدى الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة، الإنجاز إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وشعب البحرين كافة، متمنياً أن تكلل المشاركة الثانية بالفوز لممثل البحرين، خيل الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة اليوم.