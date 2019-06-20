خيول الإمارات تخطف الأضواء في «رويال أسكوت»

المصدر: متابعة: بهاء الدين عطا، وعلي الظاهري

خطفت خيول الإمارات الأضواء في اليوم الثاني لمهرجان رويال أسكوت الملكي للخيول، حيث سجلت ثلاثية في أشواط السباق عن طريق «رافل برايز» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم في الشوط الأول «كوين ماري ستيكس» و«موف سوفتلي» للشيخ راشد بن دلموك في الشوط الرابع، «دوق أوف كامبريدج ستيكس»، ثم نال «آفاق» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الثلاثية في الشوط الخامس «رويال هنت كب» بقيادة جيم كراولي.

الإنجاز الأول

حققت «رافل برايز» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم لقب الشوط الأول الافتتاحي «كوين ماري ستيكس» لمسافة 1000 متر للفئة الثانية المخصص للمهرات عمر سنتين بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب مارك جونستون.

تنافست في الشوط 24 مهرة، من أبرزها «فاينال سونغ»، و«ثيوري أوف تايم»، و«ديفاين سبيريت» لجودلفين، و«الراية» للشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. وامتاز الشوط بالقوة والإثارة، خاصة في المرحلة الأخيرة من الشوط، حيث تمكن ديتوري بمهارة من قيادة «رافل برايز» إلى خط النهاية بجدارة واقتدار.

وعقب ختام الشوط، تسلّم الشيخ حمد بن دلموك والمدرب مارك جونستون والفارس ديتوري جائزة الفوز وسط تصفيق الحضور بالمضمار.

«موف سويفتلي» تكسب بجدارة

انتزعت «موف سويفتلي» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم لقب الشوط الرابع «دوق أوف كامبريدج ستيكس» لمسافة الميل للفئة الثانية المخصص للمهرات والأفراس، وذلك بقيادة الفارس دانيل تودهوب وإشراف المدرب وليام هاجس، مسجلة زمناً قدره 1.42.63 دقيقة بفارق رقبة عن «روضة» لعبد الله سعيد النابودة بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف السير مايكل ستاوت.

فيما جاءت المرشحة الأولى «آي كان فلاي» في المركز الثالث بقيادة ريان مور وإشراف إيدن أوبراين. تنافست في الشوط 17 مهرة من أبرزها «تريدينغ» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، و«بريتي بيببي» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، و«شينا نيجانس» لمحمد القطامي والمضب وآن بلاك.

«آفاق» بطل «رويال هنت»

تُوِّج «آفاق» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بطلاً للشوط الخامس «رويال هنت كب» لمسافة الميل بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب شارلس هيلز، مسجلاً زمناً قدره 1.42.36 دقيقة بفارق أنف عن «كلون كوليس» بقيادة جامي سبنسر وإشراف ديفيد بارون، فيما احتل «ريسينغ ساند» المركز الثالث بقيادة نيكول كوري وإشراف جامي أوسبورن.

وفي ختام الشوط، تسلّم ريتشارد هيلز والفارس جيم كراولي جائزة الفوز.

تجدر الإشارة إلى أن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم سبق له الفوز بلقب هذا الشوط قبل 10 سنوات بقيادة الفارس ريتشارد هيلز.

«داشينغ ويلوجبي» نجم «كوينز فاز»

انتزع «داشينغ ويلوجبي» لقب الشوط الثاني «كوينز فاز» لمسافة 2800 متر للفئة الثانية بقيادة أويسن مورفي وإشراف أندرو بالدينغ، مسجلاً زمناً قدره 3.07.86 دقائق بفارق نصف طول عن «باربادوس» بقيادة وايني لوردان وإشراف إيدن أوبراين.

شارك في الشوط 13 خيلاً، من بينها «مونلايت سبيريت» و«جلمود» لجودلفين، و«نايف رود» لمحمد بالعبيدة.

« أوشن» نجم «برينس أوف ويلز»

تُوِّج «كريستال أوشن» بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف السير مايكل ستاوت بطلاً للشوط الثالث «برينس أوف ويلز ستيكس» لمسافة الميل وربع الميل للفئة الأولى، مسجلاً زمناً قدره 2.10.25 دقيقة بفارق طول وربع الطول عن «ماجيكال» بقيادة ريان مور وإشراف إيدن أوبراين، فيما حلّ «والدجيست» في المركز الثالث بقيادة بيير شارلس بودوت وإشراف أندريه فابر.

«بلاتينيوم» لجودلفين وصيفاً

حلّ «بلاتينيوم ستار» لجودلفين وصيفاً في الشوط السادس والأخير (ويندسور كاسل ستيكس) لمسافة 1000 متر بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب سعيد بن سرور، فيما توِّج «ساذرن هيلز» بطلاً للشوط بقيادة ريان مور وإشراف إيدن أوبراين مسجلاً زمناً قدره 1.3.05 دقيقة.

وجاء «جلاس فيجاس» في المركز الثالث بقيادة بول مولرينان وإشراف كيث دالجليش، وتلاه في المركز الرابع «سمبو لايز» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة ديفيد بروبرت وإشراف أندرو بالدينغ.