سالم بن غدير: فخور بالإنجاز في أسكوت

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب المدرب سالم بن غدير عن سعادته وفخره بفوز البطلة «رافيل برايز» في الشوط الثاني من الفئة الثانية «جروب 2» في المهرجان الملكي، وقال في تصريحات لقناة «دبي ريسنغ» إن المشاركة في حد ذاتها تعتبر مصدر فخر لأي مدرب أو مالك أو مربي خيل في هذا الحدث الكبير، مشيداً بأداء البطلة التي تنحدر من سلالة قوية سواء من جهة الأم أو الأب.

وعن إخفاق البطلة في أول مشاركة لها وتحقيق انتصارين متتاليين بعد ذلك، قال بن غدير: إن المشاركة الأولى تعتبر للنسيان، ولا يمكن أن تكون مقياساً، خاصة أن هناك الكثير من المعطيات قد تتحكم في الأداء مثل عامل الخبرة لدى الخيل المشارك، إضافة إلى مدى القدرة على الوصول إلى الجاهزية المطلوبة.