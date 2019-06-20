«كروس كاونتر» و«دي إكس بي» ينافسان في الكأس الذهبية

يشهد مضمار أسكوت العريق، عصر اليوم، انطلاقة اليوم الثالث للمهرجان، متضمناً 6 أشواط قوية، أبرزها الكأس الذهبية «غولد كب» لمسافة الميلين ونصف الميل للفئة الأولى، بمشاركة 11 خيلاً قوياً، من أبرزها «كروس كاونتر» لجودلفين، بقيادة جيمس دويل وإشراف شارلي أبلبي، و«دي إكس بي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف مارك جونستون. وقد حقق الفوز مرتين على التوالي، خلال مشاركتين هذا العام. كما حل العام الماضي وصيفاً لسباق الديربي الإنجليزي. ويعتبر من أبرز المنافسين أيضاً «ستراد فيريوس»، بقيادة ديتوري وإشراف جون غوسدن، «فلاغ أوف أونر» بقيادة ريان مور وإشراف إيدن أوبراين.

شوط الافتتاح

تبدأ انطلاقة الشوط الأول الافتتاحي «نورفولك ستيكس»، في الخامسة والنصف مساء بتوقيت الإمارات، لمسافة 1000 متر للفئة الثانية، بمشاركة 15 خيلاً قوياً، مستواها متقارب.

وأبرز المنافسين «إكسبريس شوينست» لجودلفين، بقيادة جيمس دويل وإشراف شارلي أبلبي، «دبي ستيشن» لمالكه أحمد الشيخ، بقيادة جامي سبنسر وإشراف كيه بوركي، «عالي» للشيخ دعيج آل خليفة، بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف سايمون كريسفورد، «فينشرا ريبل» لمالكه عبد الله المناحي، بقيادة بول هانغان وإشراف ريتشارد فاهي، «أمتين» لملبورن ريسينغ، بقيادة نيكولا كوري وإشراف جامي أوسبورن، «ريال أبيل» بقيادة أنطوني هاملين وإشراف ماثيو بالوسيري.

شوط «هامبتون كورت»

يعتبر الشوط الثاني «هامبتون كورت» لمسافة الميل وربع الميل للفئة الثالثة، للخيول عمر 3 سنوات، من بين أقوى الأشواط، ويشهد مشاركة 15 خيلاً قوياً، من بينها «روزمان» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة أندريا أتزيني وإشراف روجر فاريان، «سانجاريوس» للأمير خالد بن عبد الله، بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف السير مايكل ستاوت، «هيدمان» للأمير خالد بن عبد الله، بقيادة جاسون واتسون وإشراف روجر فاريان، «فوكس شيرمان» بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف أندرو بالدينغ، «إيت صم ريل» للملكة إليزابيث، بقيادة جيمس ماكدونالد وإشراف مايكل بيل، «جريت سكوت» بقيادة جيم كراولي وإشراف توم دا سكومبي، «كيك أون» بقيادة أويسن مورفي وإشراف جون غوسدن.

الشوط الخامس

ينتظر أن يشهد الشوط الخامس «بريتانيا ستيكس» للخيول عمر 3 سنوات لمسافة الميل، صراعاً ساخناً بين 32 خيلاً قوياً، من أبرزها «دارك فيشون» و«دبي ليجاسي» و«فيلورم» لجودلفين، و«متفاوت» و«فنار» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«بيو ميتريك» للأمير خالد بن عبد الله، و«بيت بوكسر» و«تيرجينيف» لسمو الأميرة هيا بنت الحسين، بإشراف جون غوسدن، و«صميم» لسلطان علي، بقيادة جيمس ماكدونالد وإشراف جيمس تات، «أثماد» بقيادة مارتن دواير وإشراف بريان ميهان، «دافيدنكو» بقيادة ديفيد بروبرت وإشراف السير مايكل ستاوت.شوط «كينغ جورج»

يعتبر الشوط السادس «كينغ جورج ستيكس» لمسافة الميل ونصف الميل، بمثابة مسك الختام لليوم الثالث، ويتنافس خلاله 19 خيلاً قوياً، يتصدرها «كونستا نتينيبل» بقيادة ريان مور وإشراف إيدن أوبرين.

ومن أبرز المرشحين «جريت إكسامبل» لجودلفين، بقيادة ديفيد إيجان وإشراف سعيد بن سرور، و«سنجاري» لمحمد جابر، بقيادة جيمس دويل وإشراف وليام هاجس، و«المانيا» لسعيد سهيل، بقيادة جيمس ماكدونالد وإشراف السير مايكل ستاوت، «كويت كرنسي» للشيخ عبد الله المالك الصباح، بقيادة بات دوبس وإشراف ريتشارد هانون.