شارلي أبلبي: «كروس كاونتر» تناسبه المسافة وواثقون بقدراته وإمكاناته

يتجه النجم «كروس كاونتر» إلى ثنائية غير مسبوقة، في الجمع بين كأسين دوليتين، عندما يخوض سباق التحمل الأقوى في الساحة الأوروبية، سباق ج 1 أسكوت غولد كب، ضمن فعاليات اليوم الثالث من مهرجان رويال أسكوت، يوم الخميس، 20 يونيو.

وكان هذا الجواد البالغ أربع سنوات، ويدربه شارلي أبلبي، صنع تاريخاً مجيداً، عندما أصبح أول خيل مدرب في بريطانيا، يكسب سباق ج 1 كأس ملبورن، عندما اندفع بقوة ليقتنص بفارق طول واحد، لقب سباق التكافؤ الشهير، الممتد على مسافة ميلين في فليمنغتون، أستراليا، في نوفمبر من العام الماضي.

الجواد يختبر مسافة ميلين ونصف الميل للمرة الأولى، بعد أن عزز من سرعته، ومضى إلى فوز سهل، تغلب فيه على رفيقه في الإسطبل «اسبوليني» بسباق ج 2 دبي غولد كب.

وقال شارلي أبلبي: «هذا السباق كان هدفاً له منذ فوزه بكأس دبي الذهبي، ونود أن نرى إن كان سيصبح منافساً معتبراً في سباقات الكؤوس الأوروبية».

«تبدو هذه نسخة قوية من السباق - إنه أعظم سباق لخيول التحمل في الموسم بكامله لكننا واثقون بأن «كروس كاونتر» سيكون منافساً جديراً بموقعه».