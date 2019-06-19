«فينتجر» لجودلفين يخطف الأضواء في مضمار شانتييه الفرنسي

المصدر: باريس - البيان الرياضي

خطف «فينتجر» لجودلفين الأضواء بعد أن تمكن من العودة للمنافسة على مسافة الميل وسطر أول انتصار له في الفئة المصنفة بسباق ج 3 بري بيرتراند دو برويل الذي جرى بمضمار شانتييه في فرنسا أول من أمس.

ونافس هذا الجواد البالغ أربع سنوات ويدربه شارلي أبلبي، وسبق أن حقق فوزاً ميسوراً بسباق تكافؤ في نيو ماركت في شهر يوليو من العام الماضي، نافس مبكراً على الصدارة بقيادة الفارس جيمس دويل قبل أن يستقر في الصف الثاني من بين خمسة مشاركين بنهاية الفيرلونغ الأول من مسافة السباق.

تقدم «فينتجر» ليعتلي الصدارة قبل فيرلونغ ونصف فيرلونغ من النهاية، ثم شق طريقه مبتعداً عن منافسيه لكنه صد الدخول القوي من غريمه «تريس فلوريس» ويتفوق عليه بثلاثة أرباع الطول ومسجلاً زمناً بلغ 1.36.74 دقيقة على أرضية ضاربة نحو اللين.