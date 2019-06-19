«بلو بوينت» يحتفظ بلقب كينجز ستاند ستيكس

المصدر: Ⅶ متابعة: بهاء الدين عطا ــ علي الظاهري

شهدت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة ودول الكومنولث، وأفراد الأسرة المالكة يوم أمس انطلاقة مهرجان رويال أسكوت للخيول بمضمار رويال أسكوت العريق بإنجلترا بحضور كبار المسؤولين وجمهور غفير من عشاق السباقات الإنجليزية.

واحتفظ «بلو بوينت» لجودلفين بلقب «كينجز ستاند ستيكس» لمسافة 1000 متر للفئة الأولى، بعدما تفوق للمرة الثانية على «بطاش» المرشح الأول والمملوك لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وذلك بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي أبلبي.

وقاد «بطاش» جيم كراولي بإشراف شارلس هيلز. فيما جاء في المركز الثالث «سولجرز كول» بقيادة دانيل تود هوب وإشراف آرشي واتسون.

تنافس في الشوط 12 خيلاً من بينها «إكويلاتيدال» للأمير خالد بن عبدالله آل سعود بقيادة جيمس ماكدونالد وإشراف شارلس هيلز.

«أديب» نجم الختام

وانتزع «أديب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط السادس والأخير بقيادة الفارس دانيل تودهوب وإشراف المدرب وليام هاجس، مسجلاً زمناً قدره 2.6.90 دقيقة بفارق طولين ونصف الطول عن المرشح الأول «ماجيك واندر» بقيادة ريان مور وإشراف إيدن أوبرين، فيما جاء «الأرقم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في المركز الثالث بقيادة جيم كراولي وإشراف المدرب جوزيف باتريك أوبرين، وتلاه في المركز الرابع «لاتروب» بقيادة دوناشا أوبرين، وجاء في المركز الخامس «ماونتين آنجل» لزياد كلداري بقيادة أوسين مورفي وإشراف روجر فاريان. تنافس في الشوط 16 خيلاً من بينها «ماونتن هنتر»، و«أوسيس شارم» و«فيرست نيشن»، و«زوريون» لجودولفين، و«ويلي جون» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.

«جليترز» نجم الافتتاح

تُوِّج «لورد جليترز» بطلاً للشوط الأول الافتتاحي «كوين آن ستيكس» لمسافة الميل للفئة الأولى، والذي يدخل ضمن سلسلة بطولة السباقات الإنجليزية، وجائزته 600 ألف جنيه إسترليني.

وقاد دانيل تودهوب البطل لاحتلال المركز الأول بإشراف المدرب ديفيد أوميرا مسجلاً زمناً قدره 1.37.40 دقيقة بفارق رقبة عن «بيت ذا بانك» بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف أندرو بالدينغ، فيما جاء «ون ماستر» في المركز الثالث بقيادة بيير شارلس بودوت وإشراف وليام هاجس.

تنافس في الشوط 15 خيلاً قوياً من بينها «بارني بوي» و«دريم كاسل» و«ميثيكال ماجيك» لجودلفين، و«ماتر هورن» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، و«مستشري» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«شارقة بريدج» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، و«هازا بور» لأغا خان. وكان «بارني بوي» لجودلفين المرشح الأول للقب، ولكنه لم يحقق التوقعات وحل بالمركز الثامن.

«أريزونا» بطل «كوفنتري »

حقق «أريزونا» التوقعات ونال الفوز بلقب «كوفنتري ستيكس» لمسافة 1200 متر للفئة الثانية، وذلك بقيادة الفارس ريان مور وإشراف إيدن أوبرين، مسجلاً زمناً قدره 1.13.02 دقيقة بفارق نصف طول عن «ثريت» بقيادة توم ماركواند وإشراف ريتشارد هانون. تنافس في الشوط 17 خيلاً من بينها «مونسكي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، و«ويل أوف ويسدوم» لجودلفين بقيادة جيمس دويل، و«كويت دايركشن» للشيخ عبدالله المالك الصباح.

تألق «سيركس ماكسيموس»

تألق «سيركس ماكسيموس» في انتزاع لقب الشوط الرابع «سانت جيمس بالاس ستيكس» لمسافة الميل للفئة الأولى، وذلك بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب إيدن أوبرين، مسجلاً زمناً قدره 1.39.9 دقيقة بفارق رقبة عن «كينغ أوف كوميدي» بقيادة آدم كيربي وإشراف جون غوسدن، فيما جاء المرشح الأول «تو دارن هوت» في المركز الثالث بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف جوي غوسدن. تنافس في الشوط 11 خيلاً من بينها «رويال مارين» لجودلفين، و«فوكس شامبيون» بقيادة سيلفستر دي ستوزا، و«ذا آيريش روفر» بقيادة سيمي هيفرمان.

«ذا غراند فيسر» بطل الخامس

تُوِّج «ذا غراند فيسر» بقيادة الفارس ريتشارد كينج سكوت وإشراف إيان وليامز بطلاً للشوط الخامس «أسكوت ستيكس» لمسافة 4000 متر مسجلاً زمناً قدره 4:28.34 دقائق بفارق طول وربع الطول عن «بيلد مي أب بيتر كب» بقيادة ريان مور وإشراف مولينز، فيما جاء في المركز الثالث «تايم تو ستدي» بقيادة جيم كراولي وإشراف إيان وليامز.

تنافس في الشوط 17 خيلاً، وكان المرشح الأول «مانسيني» بقيادة سيلفستر دي سوزا قد حل في المركز السابع.