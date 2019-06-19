«زعبيل برينس» و«ديزرت إنكاونتر» أمل الإمارات اليوم

المصدر: Ⅶ متابعة - بهاء الدين عطا

يشهد مضمار أسكوت العريق بإنجلترا، عصر اليوم، انطلاقة اليوم الثاني لمهرجان رويال أسكوت الملكي للخيول بمشاركة نخبة خيول العالم، ويختتم السبت المقبل، ويتضمن السباق إقامة 6 أشواط قوية أبرزها شوط «برينس أوف ويلز ستيكس» لمسافة الميل وربع الميل للفئة الأولى.

ويمثل الإمارات «زعبيل برينس» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة أندريا أتزيني، وإشراف روجر فاريان و«ديزرت إنكاونتر» لعبدالله المنصوري وإشراف ديفيد سيمكوك.

شوط الافتتاح

تبدأ الانطلاقة بالشوط الأول الافتتاحي «كوين ماري ستيكس» لمسافة 1000 متر للفئة الثانية والمخصص للمهرات عمر سنتين. وتتنافس خلاله 28 مهرة من أبرزها 4 مهرات لفريق جودلفين وهي: «ديفاين سبيريت» بقيادة كيرين ماكفوي وإشراف شارلي أبلبي، «فاينال سونغ» بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف سعيد بن سرور، «إيكوورث» بقيادة دبليو لي وإشراف ماكو كريري، «ثيوري أوف تايم» بقيادة جيمس دويل وإشراف شارلي أبلبي.

ومن أبرز المنافسات «رافل برايز» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف مارك جونستون و«الراية» للشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بقيادة أندريا أتزيني وإشراف سايمون كريسفورد.

شوط «كوين فاز»

يتوقع أن يشهد شوط «كوين فاز» لمسافة 2800 متر للفئة الثانية مشاركة 13 خيلاً قوياً من أبرزها «جلمود» و«موونلايت سبيريت» لجودلفين بقيادة جيمس دويل وكيرين ماكفوي وإشراف شارلي أبلبي و«نايف رود» لمحمد بالعبيدة بقيادة أندريا أتزيني وإشراف مارك جونستون، ومن أبرز المنافسين «نرويج» و«وسترن أستراليا» بإشراف إيدن أوبراين و«اميننت إثوريتي» بقيادة جيمس سبنسر وإشراف جوزيف أوبراين، «باربادوس» بإشراف إيدن أوبراين.

شوط «دوق أوف كامبريدج»

ينتظر أن يشهد الشوط الرابع «دوق أوف كامبريدج» لمسافة الميل للفئة الثانية والمخصص للمهرات والأفراس، صراعاً شرساً بين 17 مهرة من أبرزها «تريدينغ» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف مارك جونستون و«بريتي بيبي» و«موف سويفتلي» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بقيادة دانيل تودهوب وجيمس دويل وإشراف وليام هاجس، «روضة» لعبدالله سعيد النابودة بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف السير مايكل ستاوت، «نياليتي» بقيادة ماكدونالد وإشراف مارك جونستون، «ريد تي» بقيادة دوناشا أوبرين وإشراف مارك جونستون، «شينجانيجانس» لمحمد القطامي والمضف و"ان بلاك" بقيادة أندريا أتزيني وإشراف روجر فاريان.

شوط «رويال هنت»

ينتظر أن يشهد الشوط الخامس «رويال هنت كب» لمسافة الميل للخيول عمر 3 سنوات، صراعاً ساخناً بين 33 خيلاً قوياً يتصدرها «كاردس شارب» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة جاسون هارت وإشراف جونستون. إلى جانب «فالي أوف كنت» المملوك لسموه أيضاً بقيادة بي. ماكدونالد وإشراف مارك جونستون.

وأبرز المنافسين على اللقب "كي فيكتوري" لجودلفين بقيادة جيمس دويل وإشراف شارلي آبلبي و«آفاق» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كراولي وإشراف شارلس هيلز، «ستايل هنتر» لسمو الأميرة هيا بنت الحسين بقيادة روبرت هافليت وإشراف جون غوسدن، «نيو غراديويت» لسعيد منانة بقيادة فرانكي ديتوري.

ويسعى لانتزاع اللقب كل من «موردين» لعبدالله سعيد النابودة بقيادة بات كوسجريف وإشراف سايمون كريسفورد، «كريزي هورس» بقيادة سيرين فالون وإشراف جورج بيكر، «روبين أوف نافان» بقيادة أويسن مورفي وإشراف هاري دنلوب، «سو بيلوفد» بقيادة دانيل تود هوب وإشراف ديفيد أوميدا، «زهوي فينج» بقيادة بات دوبس وإشراف أماندا بيريت.

شوط الختام

يعتبر الشوط السادس «ويندستور كاستل ستيكس» لمسافة 1000 متر (ليستد) بمثابة مسك ختام اليوم الأول للمهرجان، ويتنافس خلاله 24 خيلاً من أبرزها «بلاتينيوم ستار» لجودلفين بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف سعيد بن سرور، «إفتراس» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف مارك جونستون، «سيمبولايز» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة ديفيد بروبرت وإشراف أندرو بالدينغ، ويشارك في الشوط «ديلان دي فيجا» بقيادة توني هاميلتون وإشراف ريتشارد فاهي، «سوثرن هيلز».