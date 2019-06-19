«برودري» لجودلفين في المركز الثالث بألمانيا

المصدر: باريس - البيان الرياضي

اكتسب المهرة ذات الأربع سنوات «برودري» تجربة قيّمة في سباق مصنف من فئة ج3 عندما أحرزت المركز الثالث بسباق غروسر برايز ديرلاندشوبشتات دريسدن على مسافة سبعة فيرلونغ بمضمار دريسدن في ألمانيا أول من أمس.

واستقرت هذه المهرة ابنة الفحل «بيفوتال»، والتي هبطت هنا للمنافسة في مسافة سبعة فيرلونغ عقب فوزها الحاسم بسباق قوائم بإشراف مدربها هنري أليكس بانتال في هانوفر يوم الأربعاء، 1 مايو، استقرت في الصف الثالث من بين ثماني مهرات خلف المتصدرتين «برايان رايان» و«زارغن».

المهرة أخلت مواقعها لتتراجع قليلاً إلى المركز الرابع لصالح «والدفاد» عند الاستدارة حول منعطف خط النهاية بقيادة الفارس سفيان سعدي لتبدأ في المنافسة على الصدارة وسط ميدان السباق لدى الدخول إلى الفيرلونغ الأخير.