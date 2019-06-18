«سيف الكربي» يحلق بكأس «تدريبية قفز الحواجز»

المصدر: Ⅶ الشارقة - فائز بجبوج

حقق الفارس سيف عويضة الكربي على صهوة جواده «المزيونة» المركز الأول، وتوج بكأس البطولة التدريبية الرابعة لقفز الحواجز التي نظمها نادي الشارقة للفروسية والسباق، أول من أمس، على الصالة المغلقة، والتي أقيمت برعاية مستشفى الشارقة للخيول.

وشهدت مشاركة 182 فارساً وفارسة من فرسان أندية وإسطبلات الدولة للفروسية، تنافسوا على مدار أربع أشواط من مختلف الفئات وارتفاعات الحواجز، شهد البطولة وتوج الفائزين سلطان خليفة اليحيائي عضو مجلس الشارقة الرياضي ومدير عام النادي.

وحصد سيف عويضة الكربي المركز الأول على صهوة جواده «المزيونة» بزمن 55.54 في الشوط الرابع الرئيسي بحواجز على ارتفاع 120 سم والذي شكّل مسك الختام للبطولة متفوقاً على 29 فارساً وفارسة شاركوا في الشوط، وحل ثانياً عدنان برمبو على صهوة جواده «ألياسي» بزمن 61. 53، والمركز الثالث من نصيب خالد النعيمي على صهوة جواده «كانيلا زيد» بزمن 63.82، وبالمركز الرابع الفارسة نوف حمدان على صهوة جواده «داني ميت ساهين 67.76، وخامساً أيمن ناصر العنيس على صهوة جواده «تروي» بزمن 69.02، والسادس الفارسة نادية عبدالعزيز تريم على صهوة جوادها «كارتودو» وبزمن 71.54.