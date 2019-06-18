«بيتيت كراك» بطل كأس الوثبة ستاليونز بفرنسا

المصدر: Ⅶ عصام السيد ـ أبوظبي

توج المهر «بيتيت كراك» لدانييل لاكيف وبإشراف شارل جوردين وبقيادة ماكسيم فولون بطلاً للجولة التاسعة من سباق كأس الوثبة ستاليونز«بري فيرناند فوتيه»، والذي أقيم أول من أمس بمضمار مونتبان الفرنسي وسط حضور جماهيري غفير من عشاق سباقات الخيول العربية الأصيلة. وتأتي إقامة السباق تماشياً مع إستراتيجية النسخة الحادية عشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، بالتزامن مع عام التسامح، وبشعار (عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة).

كما يأتي تنظيم السباق تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وخصص سباق كأس مزرعة الوثبة ستاليونز لمسافة 2250 متراً البالغ جائزته 12 ألف يورو، للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، وشارك فيه 12 خيلاً.

وجاء فوز «بيتيت كراك» البالغ من العمر أربع سنوات والمنحدر من نسل «سيرافين دو باون» بصورة بارعة، متفوقاً على وصيفته المهرة «درة الزمان» للنجيفي ريسنج، وبإشراف دايمين فاتريجانت وبقيادة جوليوم جودي جاي.

وجاء في المركز الثالث المهر«فجر الشام» بإشراف توماس فورسي وبقيادة الفارسة لوري فولارد. وتتألف سباقات كأس الوثبة ستاليونز من 66 سباقاً على المستويين المحلي والدولي، منها 15 سباقاً بمضمار أبوظبي، و12 سباقاً في العين.