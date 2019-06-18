مهرجان رويال أسكوت ينطلق اليوم

المصدر: Ⅶ متابعة - بهاء الدين عطا

يشهد مضمار أسكوت العريق بانجلترا عصر اليوم انطلاقة مهرجان رويال أسكوت الملكي للخيول بمشاركة نخبة خيول العالم، ويتضمن السباق إقامة 6 أشواط قوية أبرزها شوط «برينس أوف ويلز ستيكس» لمسافة الميل وربع الميل للفئة الأولى بمشاركة 11 خيلاً قوياً أبرزها «مسار» لجودلفين الحائز على لقب الديربي الانجليزي 2018.

ويمثل الإمارات أيضاً «زعبيل برينس» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة أندريا أتزيني وإشراف روجر فاريان و«ديزرت إنكاونتر» لعبدالله المنصوري بإشراف ديفيد سيمكوك.

ويتطلع للفوز باللقب كل من: «كريستال أوشن» بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف السير مايكل ستاوت، «هنتنغ هورن» بإشراف ايدن أوبرين، «سالوين» بقيادة أوسين مورفي وإشراف سيلفستر كيرك، و«الدغيست» بقيادة بيير شارلس بودوت وإشراف اندريه فابر، «ديردري» بقيادة يوتاكا تاكي وإشراف ميتسورو هاشيدا، «ماجيكال» بإشراف إيدن أوبرين، «ماجيك واند» بإشراف إيدن أوبرين و«سي أوف كلاس» بقيادة جيمس دويل وإشراف وليام هاجس.

شوط الافتتاح

تبدأ الانطلاقة بالشوط الأول الافتتاحي «كوين ماري ستيكس» لمسافة 1000 متر للفئة الثانية والمخصص للمهرات عمر سنتين، وتتنافس خلاله 28 مهرة من أبرزها 4 مهرات لفريق جودلفين وهي: «ديفاين سبيريت» بقيادة كيرين ماكفوي وإشراف شارلي أبلبي، «فاينال سونغ» بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف سعيد بن سرور، «إيكوورث» بقيادة دبليو لي وإشراف ماكو كريري، «ثيوري أوف تايم» بقيادة جيمس دويك وإشراف شارلي أبلبي.

ومن أبرز المنافسات «رافل برايز» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف مارك جونستون و«الراية» للشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بقيادة أندريا أتزيني وإشراف سايمون كريسفورد.

شوط «كوين فاز»

يتوقع أن يشهد شوط «كوين فاز» لمسافة 2800 متر للفئة الثانية مشاركة 13 خيلاً قوياً من أبرزهم: «جلمود» و«موونلايت سبيريت» لجودلفين بقيادة جيمس دويك وكيرين ماكفوي وإشراف شارلي أبلبي و«نايف رود» لمحمد بالعبيدة بقيادة أندريا أتزيني وإشراف مارك جونستون، ومن أبرز المنافسين «نرويج» و«وسترن استراليا» بإشراف ايدن أوبرين و«اميذنت إثوريتي» بقيادة جيمس سبنسر وإشراف جوزيف أوبرين، «باربادوس» بإشراف ايدن أوبرين.

شوط «دوق أوف كامبرديدج»

ينتظر أن يشهد الشوط الرابع «دوق أوف كامبريدج» لمسافة الميل للفئة الثانية والمخصصة للأمهار والأفراس، صراعاً شرساً بين 17 مهرة من أبرزها «تريدينغ» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف مارك جونستون و«بريتي بيبي» و«موف سويفتلي» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بقيادة دانيل تودهوب وجيمس دويك وإشراف وليام هاجس، «روضة» لعبدالله سعيد النابودة بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف السير مايكل ستاوت، «نياليتي» بقيادة ماكدونالد وإشراف مارك جونستون، «ريد تي» بقيادة دوناشا أوبرين وإشراف مارك جونستون، «شيناينجانس» لمحمد القطامي والمضف وآن بلاك بقيادة أندريا أتزيني وإشراف روجر فاريان.

شوط «رويال هنت»

ينتظر أن يشهد الشوط الخامس «رويال هنت كب» لمسافة الميل للخيول عمر 3 سنوات، صراعاً ساخناً بين 33 خيلاً قوياً يتصدرهم «كاردس شارب» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة جاسون هارت وإشراف مارك جونستون، إلى جانب «فالي أوف كنت» المملوك لسموه أيضاً بقيادة بي. ماكدونالد وإشراف مارك جونستون.

وأبرز المنافسين على اللقب «كي فيكتوري» لجودلفين بقيادة جيمس دويك وإشراف شارلي أبلبي و«آفاق» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة جيم كراولي وإشراف شارلس هيلز، «ستايل هنتر» لسمو الأميرة هيا بنت الحسين بقيادة روبرت هافلين وإشراف جون غوسدن، «نيوغراديويت» لسعيد منانة بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف جيمس تاتي.

ويسعى لانتزاع اللقب كل من: «موردين» لعبدالله سعيد النابودة بقيادة باث كوسجريف وإشراف سايمون كريسفورد، «كريزي هورس» بقيادة سيرين فالون وإشراف جورج بيكر، «روبين أوف نافان» بقيادة اويسن مورفي وإشراف هاري دنلوب، «سو بيلوفد» بقيادة دانيل تود هوب وإشراف ديفيد أوميرا، «زهوي فينج» بقيادة باث دوبس وإشراف أماندا بيريث، «شيف أيرونسايد» بقيادة جاسون واطسون وإشراف وليام جرافيس، «سينوريتي» للملكة اليزبيث بقيادة ريان مور وإشراف وليام هاجس، «زويان» بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف اندرو بالدينغ، «كلون كوليس» بقيادة جيمس سبنسر وإشراف ديفيد باروت، «إكسيت شيف» بقيادة جيمس ماكدونالد وإشراف جيم بويك و«بلوتونيان» بإشراف شارلس هيلز.

شوط الختام

يعتبر الشوط السادس «ويندسور كاستل ستيكس» لمسافة 1000 متر «ليستد» بمثابة مسك ختام اليوم الأول للمهرجان ويتنافس خلاله 24 خيلاً من أبرزهم «بلاتينيوم ستار» لجودلفين بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف سعيد بن سرور، «افتراس» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف مارك جونستون، «سيمبولايز» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة ديفيد بروبرت وإشراف أندرو بالدينغ.

ويشارك في الشوط «ديلان دي فيجا» بقيادة توني هاميلتون وإشراف ريتشارد فاهي، «سوثرن هيلز» بإشراف ايدن أوبرين، «صمر ساندس» بقيادة باري ماك هوج وإشراف ريتشارد فاهي، «تاكسيو الا» بقيادة هولي دويك وإشراف آرشي واتسون، «تمبل أوف هيفن» بقيادة سين ليفي وإشراف ريتشارد هانون، «كاراك» بإشراف ويسلي أوارد و«بيبر ستار» بقيادة نيكولا كوري وإشراف جورج بيكز.

بن سرور: متفائل بأداء «دريم كاسل»

عن مشاركة «دريم كاسل» اليوم يقول سعيد بن سرور: عاد «دريم كاسل» من مشاركة بسباق بري داسبهان بحالة جيدة وظل يؤدي التمارين بمستوى عالٍ.

هذا السباق يبدو عسيراً للغاية، لكنه يتمتع بالمستوى الرفيع الذي يؤهله للمنافسة عقب فوزه في مستوى ج 1 في دبي أوائل هذا العام وتحدوني الآمال أن يقدم أداء مشرفاً. رويال مارين (سعيد بن سرور/‏كريستوف سوميون) اقتنص ببراعة لقب سباق ج 1 بري جان لوك لغاردير على مسافة الميل في لونشامب في أكتوبر، وإن هذا المهر ذا الثلاث سنوات ينافس على ذات المسافة بسباق ج 1 سانت جيمس بالاس ستيكس. يتجه ابن الفحل ريفنس باس إلى أسكوت على خلفية مشاركتين على مسافة الميل في نيو ماركت، حيث ركض متحفزاً عندما أحرز المركز الثالث بسباق ج 3 كريفن ستيكس في أبريل لكنه تراجع إلى المركز الثالث عشر بسباق ج 1 2000 غينيز يوم السبت، 4 مايو.

شارلي أبلبي: سعداء للغاية بحالة «بلو بوينت»



قال المدرب شارلي أبلبي: «بلو بوينت» لم يفعل شيئا في دبي سوى مزيد من الازدهار خلال فصل الشتاء، وجاء إنجازه الأكبر بسباق القوز سبرنت في أمسية كأس دبي العالمي، وكنا نشعر دائما بأن مسافة 1000 متر بمضمار أسكوت تعد مسافته المثلى، ، ويبدو بأنه سيكون حدثاً عظيماً، ونحن سعداء للغاية بحالة «بلو بوينت».



وأضاف: أعتقد بأنه نضج خلال فصل الشتاء ليصبح من خيرة خيول السرعة، وأن النتيجة التي حققها في ميدان قد تشهد له بذلك، وفي الظروف المثالية، كلما كانت الأرضية رصينة كانت أفضل لـ «بلو بوينت»، لكن سبق له الفوز على أرضية ضاربة نحو اللين، وينتظر أن يؤدي بشكل جيد على حالة الأرضية المتوقعة.



أما «بارني روي»، فإنه يتجه إلى فوز آخر في الرويال آسكوت من خلال مشاركته في افتتاح الحفل بسباق ج1 كوين آن ستيكس.