«الهلالي» لجودلفين يتوج بطلاً في مضمار شانتييه الفرنسي

قفز المهر «الهلالي» ذو الثلاث سنوات، عائداً إلى مستواه بأداء جسور، سيطر فيه طوال المسافة، ليربح سباق ج2 بري هوكوارت، على مسافة ميل ونصف الميل، بمضمار شانتييه في فرنسا، أول من أمس.



بذلك يكون هذا المهر، الذي يدربه شارلي أبلبي، وابن الفحل «دباوي»، وسبق له الفوز بسباق قوائم على مسافة الميل في دوفيل في مشاركته الأخرى الوحيدة في فرنسا، في أغسطس الماضي، قد حقق الإنجاز الأكبر في مسيرته حتى الآن، وسجل ثلاثة انتصارات من 5 مشاركات.



انطلق «الهلالي» ببراعة من بوابات الانطلاق، بقيادة الفارس جيمس دويل، وما لبث أن وسع الفارق بفارق طول واحد، محققاً الأفضلية على بقية منافسيه الأربعة.



المهر استمات بقوة ليصد الدخول القوي من «كاغان» (أندريه فابر/‏‏‏ميكايل برزلونا)، لدى الدخول إلى الفيرلونغ الأخير، ثم قاوم الانقضاض المتأخر للمهر «سوفت لايت»، ليتفوق بفارق عنق، مسجلاً زمناً بلغ 2.29.10 دقيقة.



وعلّق شارلي أبلبي قائلاً: «لقد سعدت كثيراً بأداء «الهلالي» في هذا السباق. الارتقاء إلى مسافة أطول مع الأرضية الرخوة، مكنه من الظهور بمستوى أفضل».



«من المؤمل أن يعزز هذا الفوز ثقته بنفسه، ونتطلع للعودة به إلى فرنسا لخوض سباق ج1 غران بري دو باريس، في لونغشامب 14 يوليو المقبل».



«من المحتمل أن يكون حصاناً لسباق ج1 سانت ليجر، آخر سباق كلاسيكي في الموسم البريطاني، ميل و6 فيرلونغ ، دونكاستر يوم 14 سبتمبر المقبل».



وقالت ليزا جين غرافارد من جودلفين: «ربما لم يحالف الحظ المهر «كاغان» في المراحل الختامية من المنافسة، بالرغم من أن فارسه ميكايل برزلونا، يشعر بأن ما حدث لا يرقى لأن يكون عذراً أو سبباً لخسارته.



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