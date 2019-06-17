«تكساس هولد» بطل كأس رئيس الدولة في «كنتاكي»

المصدر: Ⅶ لويسفيل - كنتاكي - البيان الرياضي

توج المهر «ار بي تكساس هولد اي ام» الذي يعود لفريق بيرلي والمالك الإماراتي خالد علي الإبراهيم، بلقب المحطة الأمريكية الثالثة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها السادسة والعشرين التي شهدها مضمار تشرشل داونز الرملي بمدينة لويسفيل بولاية كنتاكي السبت.

وأقيمت منافسات الكأس الغالية ضمن مهرجان داونز افتر دارك الشهير الذي شهد مشاركة 120 خيلاً في 11 شوطاً وبحضور اكثر من 50 ألف متفرج تابع السباق من مدرجات ومنصات المضمار العريق، في أمسية كبيرة تخللتها العديد من الفعاليات المصاحبة والنشاطات الترفيهية والموسيقية.

وانطلق السباق بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة أمام الحشود الجماهيرية الكبيرة ووسط مشاركة 10 من نخبة الخيول الأمريكية، وذلك لمسافة 1600 متر «جروب 1» وبقيمة جوائز 100 ألف دولار أمريكي، حيث شهدت البداية تقدماً ملحوظاً نحو الطليعة من قبل «ار بي تكساس هولد اي ام» الذي انطلق من البوابة السادسة واتخذ من منتصف المضمار مساراً للحفاظ على وتيرة انطلاقته القوية بقيادة الفارس غابرييل سايز وإشراف المدربة نيكول روجيري، فيما دخل «ميزدورا وذس اس اوسوم» سباق المطاردة على القمة، ولم يقاوم الأخير صراع المقدمة، فاستمر «ميزدورا» بالمطاردة الوحيدة مستغلا انسيابية مساره المجاور لسور المضمار الذي أتاح له حرية كبيرة في مزاحمة «تكساس هولد»، وفي منتصف مسافة السباق استطاع «ميزدورا» من التقدم بفارق بسيط عن «تكساس» الذي شعر بتهديد صريح وخطير يفقده المقدمة خصوصا مع المسافة المتبقية، بيد أن «تكساس» طاوع طلب الفارس سايز ببراعة كبيرة واستجاب لرغبته نحو الهجوم إلى الأمام باندفاع كبير مع آخر 600 متر وواصل هذه الانطلاقة المثيرة لغاية نقطة نهاية السباق، حيث تمكن من قطع المسافة بزمن 1:56:45 دقيقة وبفارق مريح وكبير عن اقرب منافسيه «ميزدورا»، فيما جاء «ماجيك مان» بالمرتبة الثالثة.

تراث

جاءت محطة أمريكا وهي الثالثة بعد مصر وفرنسا، لتؤكد على المكانة العالمية لسلسلة السباقات بنسختها السادسة والعشرين التي تقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في ظل المتابعة الكبيرة والتوجيهات السديدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وذلك لإعلاء الخيل العربي الأصيل في أهم وأكبر السباقات والمضامير العالمية، وتشجيع المربين والملاك والمدربين برعاية الخيل العربي، الذي يعكس المكانة الكبيرة لتراث الإمارات الأصيل، والعمل على دعم خطط الحفاظ على مسيرته انسجاما مع رؤية ونهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

تهنئة

من جانبه، توجه فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، مشرف عام السباقات بالتهنئة والتبريكات لفريق بيرلي المتوج بلقب المحطة الثالثة الأمريكية للكأس الغالية، مشيدا بحضور المالك الإماراتي خالد علي الإبراهيم، والذي عزز من تنامي مشهد الحضور الفاعل للملاك الإماراتيين في مضامير سباقات الخيل العالمية، مبينا أن الأمر يعكس حرصهم الكبير على مضاعفة المنجزات التي تسجلها الدولة في عالم الخيل والسباقات.

مكانة

جاءت جولة كنتاكي لتثبت بالفعل النجاحات الكبيرة التي حققها سباق كأس رئيس الدولة في المحطة الأمريكية على المستويات والصعد كافة، بداية من مكانة السباق وتصنيفه بجروب 1، ومشاركة نخبة الخيول الأمريكية، بجانب الحضور الجماهيري الذي فاق الـ 50 ألف متفرج في مهرجان داونز افتر دارك الشهير الذي تضمن 11 سباقاً ومشاركة 120 خيلاً بجانب تنظيمها بمضمار تشرشل داونز العريق للعام الرابع على التوالي.