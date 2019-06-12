كأس الوثبة ستاليونز بـ «سان سيباستيان» اليوم

المصدر: Ⅶ مدريد - البيان الرياضي

يواصل مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة فعالياته، حيث يقام عصر اليوم بمضمار سان سيباستيان الإسباني، سباق كأس الوثبة ستاليونز، ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة من المهرجان، بالتزامن مع عام التسامح، وبشعار (عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة).

وتقام سباقات الوثبة ستاليونز تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وخصص سباق كأس مزرعة الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فقط، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 8.500 يورو، وينتظر أن يأتي السباق حافلاً بالإثارة والتكافؤ.

ويتضمن المهرجان جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد ومونديال «أم الإمارات» للفرسان المتدربين، وبطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية لخيول «البوني»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية في رومانيا، وجوائز «أم الإمارات» التقديرية في أبوظبي، وسباقات القدرة تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

مشاركة متميزة

ويشارك في السباق 7 خيول أبرزها «الماجد» بقيادة بي فايوس وبإشراف دايمين فاتريجانت، و«ملاكيا» بقيادة ام فورست وبإشراف فرانسوا روهات، وكلاهما تعود ملكيتهما لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.

وينافس على اللقب «عسكر» بإشراف فرانسوا روهات وبقيادة سي كاديل، و«نو ريسكو الموري» لرينيه لور كوخ وبإشراف او تريجوديت وبقيادة ار سوزا، و«فيريا دو فاوست» لجيرارد لارو، وبإشراف داينين فاتريجانت وبقيادة ار مونتنيجرو. وينافس أيضاً حامية العز للنجيفي ريسنج بإشراف شارل جوردين، ومايسشوان دو بيبول لمارسيل ميزي، وبإشراف اليزابيث بيرنارد.

دعم

يدعم المهرجان دائرة أبوظبي للسياحة والثقافة، ومجلس أبوظبي الرياضي والشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق الشريك الأساسي، والأرشيف الوطني الشريك الرسمي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، وبالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، والاتحاد الدولي لخيول السباق العربية إفهار، وجمعية الخيول العربية الأصيلة، ووزارة الخارجية والهيئة العامة للرياضة، ومجالس الشباب.

رعاية

ويرعى المهرجان شركة أيادي والمسعود للسيارات - نيسان - وبلوم، والوثبة ستاليونز والوثبة سنتر، وأريج الأميرات، ونادي صقاري الإمارات، ونادي أبوظبي للصقارين، ومدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء، وشركة العواني، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، وريسنج بوست، وباريس

تيرف، ومزرعة العوير والبحايص، وأريج الأميرات، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ولجنة الإمارات للرياضة النسائية، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، والمعرض الدولي للصيد والفروسية 2019، وشركة نيرفانا للسياحة والسفر، ونادي أبوظبي للفروسية، ومنتجع اننتارا وسبا، وفيولا.

124

تتألف سباقات المهرجان العالمي 2019 من 124 سباقاً متضمنة سباقات القدرة والمؤتمرات، منها 66 سباقاً لكأس الوثبة ستاليونز بتنظيم ورعاية المهرجان.