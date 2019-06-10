«ميتولي» يتوّج بطلاً لسباق ميتروبوليتان في بيلمونت بأمريكا

المصدر: Ⅶ متابعة - بهاء الدين عطا

احتل «ثندرسنو» لجودلفين المركز الثالث في سباق «ميتروبوليتان هانديكاب» بمضمار بيلمونت بارك بأمريكا فيما توج «ميتولي» بطلاً للسباق لمسافة الميل بقياد ريكاردو سانتانا وإشراف ستيفن اسموسين مسجلاً زمناً قدره 1.32.75 دقيقة بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «ماكينزي» بقيادة مايك سميث وإشراف بوب بافيرت وتلاه «ثندرسنو» بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف سعيد بن سرور.

تنافس في الشوط 9 خيول قوية من بينها «بافيل» بقيادة ماريو جوتيريز و«بروميسيز فولفيلد» بقيادة لويس سايز و«كول فرونت» بقيادة جوسي أورتيز.

«وينستون» بطل «بيلمونت ستيكس»

توج سيروينستون بطلاً لشوط «بيلمونت ستيكس» لمسافة الميل ونصف الميل للفئة الأولى بقيادة جويل روزاريو وإشراف مارك كيس مسجلاً زمناً قدره 2.28.30 دقيقة بفارق طول عن «تاسيتوس» للأمير خالد بن عبدالله بقيادة جوسي أورتيز وإشراف وليام موت وتلاه في المركز الثالث «جوفيا» بقيادة جوسي ليزكانو وإشراف جريجوري ساكو. تنافس في الشوط 10 خيول وكان «تاسيتوس» المرشح الأول للقب ولكن حل في المركز الثاني بعد صراع مثير مع البطل «سيروينستون».

«غوارانا» تحقق التوقعات

حققت «غوارانا» توقعات معجبيها في الفوز بلقب الشوط الرابع «أكورن ستيكس» لمسافة الميل والمخصص للمهرات عمر 3 سنوات وذلك بقيادة الفارس جوسي أورتيز وإشراف شاد براون مسجلة زمناً قدره 1.33.58 دقيقة بفارق 6 أطوال عن «سيرينجيتي إمبريس» بقيادة إيراد أورتيز وإشراف توماس أموس فيما جاءت جيلترين في المركز الثالث بقيادة ليونيل ريس.

تنافست في الشوط الافتتاحي 9 مهرات مستواهن متقارب، وجاء فوز المرشحة الأولى باقتدار وبفارق مريح عن أقرب منافساتها.

«هوج كريك» نجم الخامس

انتزع «هوج كريك» لقب الشوط الخامس «وودي ستيفنز ستيكس» لمسافة 1400 متر للفئة الأولى على المضمار الرملي بقيادة كوري لانيري وإشراف فيكي فولي مسجلاً زمناً قدره 1.21.12 دقيقة بفارق رقبة عن «نيتروس» بقيادة ريكاردو سانتانا وإشراف ستيفن أسموسين فيما جاء «بوراشو» في المركز الثالث بقيادة جوسي ليزكانو.

تنافس في الشوط 11 خيلاً من أبرزها «هونست ميسشيف» للأمير خالد بن عبدالله بقيادة خافيير كاستيلانو، وكان المرشح الأول للفوز ولكنه حل في المركز السادس.

«بريكس» بطل السابع

وحقق «بريكس آند مورتار» التوقعات في الشوط السابع «مانهاتن ستيكس» لمسافة الميل وربع الميل على المضمار العشبي بقيادة إيراد أورتيز وإشراف شاد براون، مسجلاً زمناً قدره 1.58.11 دقيقة بفارق طول ونصف الطول عن «روبرت بروس» بقيادة جوسي أورتيز وإشراف شاد براون، وتلاه في المركز الثالث «راجينا بول» بقيادة خافيير كاستيلانو.

تنافس في الشوط 9 خيول قوية من بينها «قربان» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة مايك سميث وإشراف كيران ماكلوجلين.

«رشينغ» نجم الافتتاح

توجت «رشينغ فول» بطلة للشوط الأول الافتتاحي لمسافة الميل «لونجينز جست أقيم ستيكس» والمخصص للمهرات والأفراس بقيادة الفارس خافيير كاستيلانو وإشراف شاد براون مسجلة زمناً قدره 1.31.67 دقيقة بفارق طولين وربع الطول عن «بيوريكال» بقيادة ايراد أورتيز فيما جاءت «دادي ايز اليجند» في المركز الثالث بقيادة مانويل فرانكو.

تنافست في الشوط 6 مهرات من بينهن «إنفيرونس» و«كابلا ثمبرتريس» بقيادة جويل روزاريو. وكانت المرشحة الأولى للقب «رشينغ فول» وجاءت على حسب توقعات معجبيها.

«ميدنايت بيسو» بطلة الثاني

نالت «ميدنايت بيسو» لقب الشوط الثاني «أوغدين فيبس ستيكس» لمسافة 1700 متر للمهرات والأفراس عمر 4 سنوات بقيادة مايك سميث وإشراف ستيفن اسموسين مسجلة زمناً قدره 1.39.69 دقيقة بفارق ثلاثة أطوال ونصف الطول عن «كوم دانسينغ» المرشحة الأولى بقيادة مانويل فرانكو وإشراف كارلوس مارتن، فيما جاءت «مبوتيزم» في المركز الثالث بقيادة ماريو جوتيريز. تنافست في الشوط 5 مهرات، وكان الصراع شرساً حتى المرحلة الأخيرة التي حسمتها «ميدنايت بيسو» باقتدار ومهارة.

«وورلد أوف تربل» يظفر بالثالث

ظفر «وورلد أوف تربل» بلقب الشوط الثالث «جيبور انفيستيشونال ستيكس» لمسافة 1200 متر وذلك بقيادة مانويل فرانكو وإشراف جاسون سيرفيس مسجلاً زمناً قدره 1.6.36 دقيقة بفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «أوم» بقيادة جويل روزاريو وإشراف بيتر ميللر، فيما جاء «ديسكو بارتنر» في المركز الثالث بقيادة إيراد أورتيز وإشراف كريستوف كليمنت.

تنافس في الشوط 7 خيول قوية ونال اللقب المرشح الأول للفوز بالشوط محققاً توقعات معجبيه وعشاقه بالفوز بالمركز الأول بمهارة.