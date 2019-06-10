الإماراتي «موارد» يحلّق بكأس الوثبة ستاليونز

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

حلّق الجواد «موارد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وبإشراف جيمس اوين، وبقيادة اسحق بونكل بلقب كأس الوثبة ستاليونز الذي أقيم أول من أمس بمضمار شيلمسفورد بالمملكة المتحدة، تماشياً مع استراتيجية النسخة الحادية عشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، بالتزامن مع عام التسامح، وبشعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة».

ويأتي تنظيم السباق تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي. وأقيم السباق المخصص للخيول في سن أربع سنوات فما فوق تصنيف صفر إلى 60 «تكافؤ» البالغ جائزته 4 آلاف جنيه إسترليني، لمسافة 1600 متر، بمشاركة 9 خيول بقيادة الفرسان المتمرنين.

انطلاقة

وفي بداية السباق انطلق بسرعة للمقدمة «كولاين» بقيادة ستيفان جريجوري، وظل متمسكاً بالصدارة حتى آخر 600 متر ولكن فجأة انحرف لجهة اليمين بعرض المضمار، قبل أن تخور قواه ويتراجع إلى المركز الثامن. وكان «موارد» المنحدر من نسل «نو ريسك الموري» والفرس «الجوزا» قد انطلق من البوابة الثالثة، وطارد المتصدر حتى آخر 400 متر، قبل أن يتم قيادته ليتصدر بالرغم من تعرضه لانحرافين على جهة اليمين، ولكنه ظل متمسكاً بالصدارة.

وفي نهاية الأمر تفوق «موارد» بفارق طولين عن «كاي كلير» لدي توماس وبإشراف نفي المالك وبقيادة شارلي برايز، فيما جاء في المركز الثالث «زيان زاموراي» لنيكولا بوشان وباسارا انيس وبإشراف اس نيوي، وبقيادة جيمس هاردنج. وقطع البطل البالغ من العمر أربع سنوات مسافة السباق في زمن وقدره 1:52:50 دقيقة لينال الجائزة الأولى البالغة 2000 جنيه إسترليني.

تتويج

من جهة أخرى، توج الجواد «أرجويا» بإشراف توماس فروسي وبقيادة جيروم كابري، بطلاً للجولة الثامنة من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز «بري كويتين» على الساحة الفرنسية، والتي أقيمت يوم أمس الأول على المضمار العشبي بمضمار تولوز العريق.

وخصص سباق كأس مزرعة الوثبة ستاليونز لمسافة 2000 متر البالغ جائزته 68 ألف يورو، للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، وشارك فيه 14 خيلاً وهو رقم قياسي للخيول الناشئة، على الساحتين الفرنسية والعالمية. وحل في المركز الثاني «أمير دو سوليل» لليزا دوميناز ، فيما حل في المركز الثالث «منسترل» وسجل البطل زمناً وقدره 2:14:60 دقيقة.

66

تتألف سباقات كأس الوثبة ستاليونز من 66 سباقاً على المستويين المحلي والدولي، منها 15 سباقاً بمضمار أبوظبي، و12 سباقاً في العين.