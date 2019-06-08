«الصياد» يسعى للقب تولوز و«موارد» لنسخة شيلمسفورد

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يستضيف مضمار تولوز عصر اليوم فعاليات الجولة الثامنة من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز «بري كويتين» على الساحة الفرنسية، تماشياً مع إستراتيجية النسخة الحادية عشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، بالتزامن مع عام التسامح، وبشعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة».

ويأتي تنظيم السباق تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وخصص سباق كأس مزرعة الوثبة ستاليونز لمسافة 2000 متر البالغ جائزته 68 ألف يورو، للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، وتشارك فيه 14 خيلاً وهو رقم قياسي للخيول الناشئة، على الساحتين الفرنسية والعالمية.

ومن أقوى المرشحين للفوز «الازوم» لعلي حداد، وبإشراف أي ديلوفا وبقيادة انتوين ويرل، وكان المهر الإماراتي المولد والمنحدر من نسل «نيشان» قد خاض سباق واحد حل خلاله بالمركز الرابع في سباق بري دينكويست لمسافة 1400 متر.

منافسة

وينافس على لقب السباق «الصياد» للخيالة السلطانية العمانية وبإشراف فيليب سوجرب وبقيادة اوليفييه بيلييه، و«جوسكيو» لبيرن اريبيانز، وبإشراف او تريجوديت، وبقيادة الفارسة ايملين ريفولت.

وينافس أيضاً على اللقب «غسان دو مونتاميل» لانتوني لوبيز وبإشراف المالك نفسه وبقيادة كليمنت كاديل، و«جايد دو بريلات» لجان لوك مارترون، وبإشراف تي دو لورير، وبقيادة الفارسة ناتالي ديسوتر.

وهناك «أمير دو سوليل» لليزا دوميناز وبإشراف توماس فورسي وبقيادة جوليان اوج، و«فليك فلاك الموري» لرينيه لور كوخ وبإشراف او تريجودت وبقيادة اورتيز مندزابل، وينحدر نسل المهر من «مقداد» ابن الأسطورة «العنود».

ويتنافس على اللقب المهرة «ماجدا دو لوب» لليبرو مازون وبإشراف سي بيوتر، وبقيادة دامين مورين، و«منسترل» بقيادة جوليان كروسجين و«شابريللي» بقيادة انتوتي كراستوس، وكلاهما تعود ملكيتهما إلى عائلة نياركوس، وبإشراف فيليب سوجرب.

سباقات

على صعيد آخر، يستضيف مضمار شيلمسفورد بالمملكة المتحدة عصر اليوم أول سباقات سلسلة كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر والمخصص للخيول في سن أربع سنوات تصنيف صفر إلى 60 «تكافؤ» البالغ جائزته 4 آلاف جنيه استرليني. ويشارك في السباق 9 خيول يتصدرها «موارد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية بإشراف جيمس اوين وبقيادة اسحق بونكل، وينطلق من البوابة الثالثة.

وهناك بوبس ستار بقيادة سيرينا بروذرتون، و«كاي كلير» بقيادة شارلي برايس، و«كولين» بقيادة ستيفان جريجوري، و«كولماي» بقيادة ويليام همفري، و«كاليستا» بقيادة دي تيرنر، و«زيان زاموراي» بقيادة جيمس هاردنج.

وينافس في السباق أيضاً «سيرا جريس» بقيادة ويل بيتس، و«زفيريلا زيان» بقيادة مايك بالمر. تتألف سباقات كأس الوثبة ستاليونز من 66 سباقاً على المستويين المحلي والدولي، منها 15 سباقاً بمضمار أبوظبي، و12 سباقاً في العين.