«المونتزيه مونلو» بطلاً لكأس زايد في السويد

المصدر: استوكهولم - البيان الرياضي

توج الجواد «المونتزيه مونلو» لكاميلا نلسون وبإشراف نفس المالك وبقيادة اليون شافيز بطلاً للجولة الرابعة لكأس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، المخصص للخيول العربية الأصيلة.

وحققت الفارسة السويدية اولريكا هولمكويست رباعية في الحفل متضمنة الجولة الثالثة من مونديال «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «افهار»، فيما كسبت الفارسة الناشئة الفا مالمستروم الجولة الثانية من بطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية لخيول البوني.

والتي أقيمت أول من أمس، بمضمار حديقة جارديت العشبي في العاصمة السويدية ستوكهولم، ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وبالتزامن مع عام التسامح، واليوم الوطني لمملكة السويد، حيث أقيم مهرجان حاشد حضره أكثر من 50 ألف متفرج، تحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة».

تنظيم

ويأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات)، ضمن المهرجان العالمي .

والذي يتضمن جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وكأس الوثبة ستاليونز، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية وجوائز «أم الإمارات» التقديرية في أبوظبي وبطولة العالم للفرسان المتدربين «ايفهرا» إلى جانب سباقات القدرة، تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

كأس زايد

اجتذبت الجولة الرابعة من كأس زايد لمسافة 1500 متر 10 خيول عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، البالغ إجمالي جائزته المالية 256 ألف كرونا سويدية. وبعد تنافس مثير خطف «المونتزيه مونلو» بقيادة اليون شافيز، لقب السباق بفارق رأس عن «ماكلان» بقيادة نيكولاج ستوت، الذي كان يسعي للدفاع عن لقبه للمرة الثالثة، . وجاء في المركز الثالث «كليوباتري» بقيادة اندرياس دالبارك.

مونديال السيدات

واجتمع لسباق الجولة الثالثة لمونديال (أم الإمارات) لمسافة 2750 متراً البالغ جائزته 205 آلاف كرونا سويدية 8 فارسات من مختلف دول العالم، تسعى فيهن الفائزة للتأهل للنهائيات في أبوظبي نوفمبر المقبل.

واستحقت الفارسة السويدية على صهوة الجواد «ايستواي»، الفوز بعد أن بذلت مجهوداً وافراً في آخر 400 متر، لتخطف اللقب بفارق 0.75 طول عن الفارسة الايرلندية صوفي رالستون على صهوة «جلدي كرو»، مسجلة زمناً وقدره 3:12:60 دقائق.وجاءت في المركز الثالث الفارسة البلجيكية آنا فان دين تروست على صهوة «وات اوندر».

بطولة البوني

وفازت الفارسة الطفلة الفا مالمستروم على صهوة البوني بلقب الجولة الثانية من بطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية لخيول البوني لمسافة 250 متراً، والتي تقام نهائياتها في ختام النسخة الحادية عشرة للمهرجان في العاصمة أبوظبي. وشارك في السباق 8 فارسات ناشئات (إناث) من عمر (11 إلى 14) عاماً.

تنافس كبير

من جانبها، أكدت لارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان أن الجمهور الغفير الذي يقدر بأكثر من 50 ألف متفرج استمتع بيوم تاريخي من السباقات المشهودة، التي تألفت من سباق كأس زايد الذي يحمل اسماً غالياً على القلوب وشهد تنافساً قوياً.

وأضافت: بأن مونديال أم الإمارات للسيدات شهد فوز وتألق الفارسة السويدية اولريكا هولمكويست التي حققت رباعية في السباقات الستة التي تألف منها المهرجان الحاشد، والتي شهدت علم الإمارات على سارية المضمار بالتزامن مع اليوم الوطني للسويد.

وأوضحت لارا صوايا، أن الفارسة الناشئة الفا مالمستروم كانت على قدر التحدي في سباق بطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية للبوني، وتأهلت للنهائيات التي ستقام في أبوظبي. كما تقدمت صوايا بالشكر والتقدير إلى سفارة دولة الإمارات في استوكهولم على القيام بالتسهيلات التي ساعدت بصورة كبيرة على إنجاح السباق، وللسكرتير الثاني محمد بن جاسم بن خلفان بالحضور وتتويج الفائزين.

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حظيت السباقات باهتمام إعلامي كبير من الصحافة المحلية بالتزامن مع اليوم الوطني للسويد، وخصصت صحيفة «غالوب سبورت» 19 صفحة عن المهرجان والسباقات.

أبطال جولات كأس زايد السابقة

توج الجواد «ايستر مان» بطلاً للجولة الأولى لكأس زايد، والذي أقيم بمضمار سام هيستون بارك ، فيما توج «ادي دو سنت لون» بلقب الجولة الثانية بمضمار مراكش .

وفازت الفارسة الدنماركية فيكتوريا لارسن بلقب الجولة الأولى من مونديال «أم الإمارات» للسيدات ، بمضمار مراكش ، فيما نالت لقب الجولة الثانية الفرنسية ميلاني. استوكهولم - البيان الرياضي

بن خلفان يتوّج الفائزين

شهد السباق وتوج الفائزين محمد بن جاسم بن خلفان سكرتير ثاني سفارة الإمارات في استوكهولم بمملكة السويد، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، مدير الوثبة ستاليونز رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «ايفهرا». استوكهولم - البيان الرياضي