«ثندر سنو» لجودلفين ينافس على «مترو بوليتان» بمضمار بيلمونت بارك

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يخوض النجم «ثندر سنو» لجودلفين مشاركته الأولى منذ فوزه التاريخي بسباق كأس دبي العالمي ج1، حيث ينافس اليوم في أمريكا على مسافة الميل بسباق «مترو بوليتان هانديكاب» على المسار الرملي في بيلمونت بارك، بالولايات المتحدة.

وهذا الجواد البالغ خمس سنوات، أصبح أول حصان يكسب كأس دبي العالمي برعاية طيران الإمارات، مرتين حيث استبسل ليتغلب على «غرونكويسكي» بفارق أنف في ختام مثير للسباق، في أمسية كأس دبي العالمي يوم السبت، 30 مارس الماضي.

وكان «ثندر سنو» أحرز لقب السباق الكبير الذي تبلغ قيمة جوائزه المالية 12 مليون دولار ببراعة إثر عرض مذهل في عام 2018، كما كسب هذا الجواد وابن الفحل «هيلميت» انتصارين في مستوى ج1 في أوروبا على المسار العشبي، تتضمن فوزاً ناصعاً على مسافة الميل بسباق بري جان بارت ستيكس بمضمار شانتييه في فرنسا، في يوليو 2017.

كما قدّم «ثندر سنو» عرضين مميزين على الرمل، كلاهما على مسافة 10 فيرلونغ، في مستوى ج1 في الولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي، حيث خسر بفارق رقبة فقط لقب سباق «جوكي كلوب غولد كب» في بيلمونت بارك في سبتمبر، .

سينطلق «ثندر سنو» من الخانة الرابعة في بوابات الانطلاق ضمن تسعة مشاركين. وعلّق سعيد بن سرور قائلاً: «أدى»ثندر سنو«تمريناً ناجحا الأسبوع الماضي في نيوماركت وأنا مسرور للغاية بالكيفية التي مضت بها استعداداته لهذا السباق.

الميل يعتبر أقصر مسافة ركض عليها منذ فترة، غير أن هذا السباق يبدو نقطة انطلاق رائعة بالنسبة له في حملته بالساحة الأمريكية لهذا العام.