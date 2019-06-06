ماكلان يدافع عن لقب كأس زايد بالسويد

المصدر: متابعة: عصام السيد

يشهد مضمار حديقة جارديت العشبي في العاصمة السويدية استوكهولم اليوم، سباقات الجولة الرابعة لكأس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، المخصص للخيول العربية الأصيلة.

والجولة الثالثة من مونديال «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «افهار»، والجولة الثانية من بطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية لخيول البوني، ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وبالتزامن مع عام التسامح، والعيد الوطني لمملكة السويد، حيث يقام مهرجان حاشد للفروسية في هذا المضمار العريق ويتألف من 6 أشواط تحت شعار (عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة).

ويأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات».

ضمن المهرجان العالمي والذي يتضمن جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وكأس الوثبة ستاليونز، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية وجوائز «أم الإمارات» التقديرية في أبوظبي وبطولة العالم للفرسان المتدربين «ايفهرا» إلى جانب سباقات القدرة، تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

كأس زايد

وتجتذب الجولة الرابعة من كأس زايد لمسافة 1500 متر 10 خيول عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، البالغ إجمالي جائزته المالية 256 ألف كرونا سويدية.

ومن أقوى المرشحين «ماكلان» بقيادة نيكولاج ستوت، الذي يسعى للدفاع عن لقبه للمرة الثالثة، وحقق 12 فوزاً وحل في المركز الثاني 5 مرات، من إجمالي 26 مشاركة، ويبلغ تصنيفه (82) رطلاً، وهو الأعلى بين الخيول.

وينافس على اللقب «أيمن» بقيادة اندرياس جرابيرج، وخاض 13 سباقاً حقق خلالها 6 انتصارات والمركز الثاني مرة، ويبلغ تصنيفه (75)، و«بنجي» بقيادة مايكل برافو الذي خاض 5 سباقات حقق خلالها فوزاً واحداً ويبلغ تصنيفه (68).

وهناك «افجان»بقيادة اندرياس بولانكو، الذي حقق انتصارين من إجمالي 3 مشاركات ويبلغ تصنيف (67)، و«بامليس ليس» بقيادة اولريكا هولمكويست، الذي خاض 54 سباقاً حقق خلالها الفوز 6 مرات، ويبلغ تصنيف (67).

ويسعى لاقتناص اللقب «كليوباتري» بقيادة اندرياس دالبارك، الفائز في سباق واحد من إجمالي 14 مشاركة، ويبلغ تصنيفه (75)، و«المونتزيه مونلو» بقيادة اليون شافيز، الفائز 5 مرات من إجمالي 24 مشاركة ويبلغ تصنيفه (79).

ويسعى الجواد السعودي «شدوان الخالدية» بقيادة سيزبان مازور، لاقتلاع ورقة الترشيح، بعد فوزه 7 مرات من إجمالي 15 مشاركة، ويبلغ تصنيفه (78)، وهناك «آر بي هوت ريسك» بقيادة جوزفين لاندجرين الفائز 5 مرات ويبلغ تصنيفه (73).

ويكمل القائمة «بولونيز» بقيادة فردريك جانتزكي الحائز على 8 انتصارات، ويبلغ تصنيفه (68)

مونديال السيدات

ويجتمع لسباق الجولة الثالثة لمونديال «أم الإمارات» لمسافة 2750 متراً البالغ جائزته 205 ألف كرونا سويدية 8 فارسات من مختلف دول العالم، تسعى فيهن الفائزة للتأهل للنهائيات في أبوظبي نوفمبر المقبل.

وتقود الفارسة الإنجليزية راشيل كلنر الجواد «توتاكس» الفائز بـ 9 سباقات من أصل 42 مشاركة ويبلغ تصنيفه (74)، وتقود الفارسة السويدية اولريكا هولمكويست الجواد «ايستواي» الفائز 6 مرات من إجمالي 26 مشاركة، ويبلغ تصنيفه (70).

وتسعى الفارسة البلجيكية آنا فان دين تروست لحصد اللقب على صهوة «وات اوندر» الفائز مرتين من إجمالي 22 مشاركة، ويبلغ تصنيفه (73)، فيما تقود الفارسة الألمانية ريبكا دانز «مغازي» صاحب الـ 8 انتصارات، ويبلغ تصنيفه (71).

وتقود الفارسة الأيرلندية صوفي رالستون الجواد «جلدي كرو» الفائز 9 مرات من إجمالي 38 مشاركة، ويبلغ تصنيفه (80)، فيما تقود الفارسة السويسرية شيرل سكوش «سعودي الخالدية» الفائز 4 مرات من إجمالي 16 مشاركة، ويبلغ تصنيفه (74).

وتسعى الفارسة المجرية سينج سوتاك لانتزاع اللقب على صهوة «بنتاجون» الفائز 5 مرات، ويبلغ تصنيفه (69)، واللحاق بمواطنتها فيفيان مكونسكا الفائزة بمونديال «أم الإمارات» للفرسان المتدربين في بلجيكا.

ولن تكون الايطالية سارا سبامباتي صيداً سهلاً على صهوة «مهاني دي بيبول» الفائز 11 مرة، والبالغ تصنيفه (69).

الطفلة السويدية تحت الأنظار

وتقام أيضاً إلى جانب هذه السباقات الجولة الثانية من بطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية لخيول البوني لمسافة 250 متراً، والتي تقام نهائياتها في ختام النسخة الحادية عشرة للمهرجان في العاصمة أبوظبي.

ويشارك في السباق 8 فارسات ناشئات (إناث) من عمر (11 إلى 14) عاماً، وستتجه الأنظار إلى الطفلة السويدية ستينا لانده التي تقود البوني «كيفين»، وتسعى لانتزاع اللقب وتحقيق الثنائية التي حققتها العام الماضي بمجهود رائع.

ونجحت الطفلة ستينا لانده على صهوة البوني «سجوبرينسيس باجونيت» العائد لوالدتها فاميا لانده، من انتزاع لقب الجولة الثانية من البطولية الدولية للشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لخيول البوني، في مشهد مثير العام الماضي.

وجاء فوز ستينا لانده التي استعدت بصورة مبكرة للسباق، بفارق عنق عن آني جونسون على صهوة البوني «مورتيز في توبنهوف، فيما جاءت ثالثة ازابيلا على صهوة البوني «نورسكنتس جريم» في السباق البالغ طوله 250 متراً.

وتقود الفارسة إنيا اولبيرج البوني «ستورم»، وتقود الفارسة جاسيكا بانج البوني «لوبان»، وتقود الفارسة ألفا مالمستروم البوني «نورسكنيس جريم»، فيما تقود الفارسة أيما كورمير البوني «تي تا توفنار».

وتقود الفارسة تيجر براهل البوني «سمفالينس فيرير»، وتقود الفارسة اماندا سودرمان البوني «مورتيز توبنهوف»، وتقود الفارسة آني جونسون البوني «شيلي بيبر» ومن الواضح أن جميع فارسات المستقبل استعددن لهذا السباق مبكراً.