المجرية موكسنكا بطلة الجولة الرابعة ببلجيكا

المصدر: بلجيكا- البيان الرياضي

توجت الفارسة المجرية فيفيان موكسنكا على صهوة الجواد «بيوني دو لا ردوس» لفيليب منير، وبإشراف أي إس الارد، بطلة للجولة الرابعة من مونديال أم الإمارات للفرسان المتدربين «إيفهرا» لمسافة 2120 متراً.

والبالغ جائزته 10 آلاف يورو، والتي أقيمت أول من أمس بمضمار «وريجيم» البلجيكي، تحت مظلة النسخة الحادية عشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، بشعار (عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة)، وبالتزامن مع عام التسامح.

ويقام المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة. وتتألف سباقات مونديال «أم الإمارات» للفرسان المتدربين، برعاية الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «إيفهرا»، من 9 جولات في مختلف دول العالم.

فوز

وقادت فيفيان موكسنكا، الجواد الذي ينحدر نسل «أكبر» والفرس «نيفا دو لاردوس»، انطلاقاً من البوابة السابعة بوزن 59 كلغم، لتحقق نصرها ببراعة. وحل في المركز الثاني الفارس البولندي كونراد مازور على صهوة «زيجي دا» لجي فرستربين، وبإشراف نفس المالك، والذي ينحدر من نسل «البحر» والفرس «فرودا»، وانطلق من البوابة الأولى بوزن 58 كلغم.

وجاء في المركز الثالث الفارس القبرصي ايراكلس ايراكليوس على صهوة «بليترس باكو» لكرانتز فان ديوك، وبإشراف تون تروست، والذي ينحدر من نسل "مرهب" والفرس "بليترس بلونجا"، وانطلق من البوابة الثالثة بوزن 58 كلغم.

وحلت في المركز الرابع الفارسة البريطانية جريس مكانتي، على صهوة "كالتري دا" لجي فرستربين، وبإشراف نفس المالك، وانطلقت المهرة المنحدرة من نسل "البحر" والفرس "شيني" من البوابة السادسة بوزن 56 كلغم. عقب ختام الشوط قامت نيللي فليبوت رئيس جمعية الخيول العربية الأصيلة في بلجيكا، ومسؤولي مضمار وريجيم، بتقديم الجوائز للفائزين.

هدف

وتعد الفارسة البطلة فيفيان موكسنكا، أحد أبرز الفارسات الصاعدات في بلدها المجر، بعد أن أصبح المهرجان هدفاً لكل الفرسان والفارسات الناشئات للمشاركة والتنافس في جولاته التي تقام في جميع أنحاء العالم، من التأهل للنهائيات في أبوظبي.

وأعربت الفارسة البالغة من العمر 22 عاماً، والبالغ وزنها 52 كلغم، بأنها سعيدة للغاية للفوز بهذه الجولة، ووصفت التأهل للنهائيات في أبوظبي هي "الحلم" للمنافسة مع بقية فرسان العالم، وسوف تسعى لهذا اللقب لرفع اسم بلدها.

وحصلت الفارسة المجرية بطلة الجولة الرابعة والمولودة في عام 1997، على أول رخصة لها في عام 2013، وحققت 17 فوزاً، متضمناً انتصارها اليوم، من إجمالي 162 مشاركة، وأبرز انتصاراتها المحلية جاءت عبر الجواد "نادبوجا" بمضمار بودابست كينسيم بارك. يذكر أن انتصار موكسنكا، جاء على أبرز فارسات وفرسان العالم، وفي مقدمهم الفارس النرويجية سيلجا ستورن الفائزة بـ 43 سباقاً، وصاحبة الخبرة في المشاركة سباقات المهرجان.

تتويج

وكان الفارس العماني قيس البوسعيدي، قد تُوج بطلاً للجولة الأولى التي أقيمت بالمنامة بمملكة البحرين، ليصبح أول فارس يتأهل للنهائيات التي ستقام في العاصمة أبوظبي في شهر نوفمبر.

كما توج الفارس الجزائري دوداري سعيد بلقب الجولة الثانية، التي أقيمت بمضمار الخروبة في الجزائر، فيما توج الفارس البرازيلي جوس سفيرو بلقب الجولة الثالثة، والتي أقيمت بمضمار جارديم بساوباولو في البرازيل "أرض السامبا".

لارا صوايا: الجولة الخامسة في بوخارست

تقدمت لارا صوايا المديرة التنفيذية للمهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة بالتهنئة إلى الفارسة المجرية فيفيان موكسنكا (22 عاماً) على الإنجاز الذي حققته ممثلة بلدها في النهائيات في أبوظبي.

وأعربت صوايا عن سعادتها بفوز هذه الفارسة الصغيرة في العمر، بعد أن قدمت أداء متميزاً توج جهودها بالفوز خلال السباق الذي تميز بالإثارة والتشويق حتى نهايته، واستحقت الفوز، موضحة أن الجولة الخامسة لمونديال أم الإمارات للفرسان المتدربين سوف تكون في العاصمة الرومانية بوخارست، بالتزامن مع الملتقي العالمي للخيول العربية الأصيلة (رومانيا 2019).بلجيكا - البيان الرياضي

دعم وطني ورعاية لا حدود لها

يدعم المهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة كل من دائرة أبوظبي للسياحة والثقافة، ومجلس أبوظبي الرياضي والشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق الشريك الأساسي، والأرشيف الوطني الشريك الرسمي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، وبالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، والاتحاد الدولي لخيول السباق العربية «إفهار»، وجمعية الخيول العربية الأصيلة، ووزارة الخارجية والهيئة العامة للرياضة، ومجالس الشباب.

ويرعى المهرجان شركة أيادي والمسعود للسيارات- نيسان، وبلوم، والوثبة ستاليونز، والوثبة سنتر، وأريج الأميرات، ونادي صقاري الإمارات، ونادي أبوظبي للصقارين، ومدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء، وشركة العواني، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، وريسنج بوست.

وباريس تيرف، ومزرعة العوير والبحايص، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ولجنة الإمارات للرياضة النسائية، المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، والمعرض الدولي للصيد والفروسية 2019، وشركة نيرفانا للسياحة والسفر، ونادي أبوظبي للفروسية، ومنتجع اننتارا وسبا، وفيولا. بلجيكا- البيان الرياضي