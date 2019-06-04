فارساً شاركوا في منافسات رمضانية الشارقة

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

نظم نادي الشارقة للفروسية والسباق البطولة التدريبية الثالثة الرمضانية لقفز الحواجز في الصالة المغطاة بنادي الشارقة للفروسية والسباق الجمعة الماضية.

برعاية شركة الكحيل لمستلزمات الفروسية، وشهدت البطولة مشاركة كبيرة من فرسان العديد من أندية واسطبلات ومرابط الفروسية بالدولة، مثلها 185 فارساً وفارسة تنافسوا للفوز بأشواط البطولة الأربعة بمستوياتها المتنوعة وبمختلف الفئات العمرية، وتخلل البطولة إفطار جماعي أقامته إدارة النادي بحضور سلطان خليفة اليحيائي مدير عام النادي وعبدالله حميد المهيري الذي توج الفائزين بنهاية البطولة، وبحضور العديد من المدربين وملاك الخيول.

انطلقت المنافسات في الشوط الأول شوط المبتدئين، وهو شوط مع الزمن بجولة واحدة يسعى خلاله المشاركون لتجاوز الحواجز على ارتفاع 60 سم من دون أخطاء ونجح بنهايته 12 فارساً وفارسة من أصل 60 مشاركاً في الشوط من الجنسين ومنهم الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، سلطان الحوسني، ليلك كوجك، علي أحمد عرفات، آمنة سعد، صالح الكربي، علي موفي الكربي، محمد عبدالله، مروان يوسف المحمودي.

نجاح

نجح 30 فارساً وفارسة من أصل 56 مشاركاً في الشوط الثاني من دون أخطاء على حواجز بارتفاع 80 سم، وهو شوط مع الزمن من جولة واحدة ومنهم الشيخ عبدالملك القاسمي، الشيخ عمر صقر القاسمي، محمد ناصر العنيس، مهند المناديلي، عمر الصواف، غنى ناصر العنيس، مبارك مندو، إبراهيم الهرمودي، عبدالله علي الكربي، خليفة السويدي، هشام غريب، عبدالرحمن العوضي.

وشهد الشوط الثالث وهو شوط مع الزمن بجولة واحدة ووفق شروط الأشواط السابقة، ولكن بحواجز على ارتفاع 100 سم ونجح فقط 4 فرسان من أصل 55 مشاركاً في تجاوز الحواجز من دون أخطاء وهم محمد سلطان اليحيائي، سلطان محمد النعيمي، إلينا كاشان، موفي عويضة الكربي.

فوز

وفي الشوط الرابع الرئيس وهو شوط بجولة واحدة ضد الزمن وبحواجز ارتفاعها 120 سم نجح من دون أخطاء في تجاوز الحواجز 6 فرسان من أصل 34 مشاركاً، وتصدر الشوط أيمن ناصر العنيس على صهوة جواده «تروي» بزمن «64.91» وحل ثانياً الشيخ سيف الشامسي على صهوة جواده «ديزابليون» بزمن «66.50» .

والمركز الثالث من نصيب سلطان محمد النعيمي على صهوة جواده «فيكتوريس» وبزمن «67.68» والرابع محمد سلطان اليحيائي على صهوة جواده «بوديوكس» بزمن «69.17» والخامس راشد الحوسني بالجواد «أتش أتش سيغما» والسادس عيسى العويس بجواده «ألفالون».

تدريب

يحتضن نادي الشارقة للفروسية والسباق خلال الموسم الصيفي عشر بطولات صيفية في الصالة المغطاة بالنادي وهذه البطولات هي فرصة لصقل المواهب وتنمية قدرات الفرسان لاستقبال الموسم الرسمي لبطولات قفز الحواجز في الدولة مع بداية شهر أكتوبر.

من جهة أخرى، تستقبل مدرسة التدريب في نادي الشارقة أكثر من 8800 طالب للتدريب على الفروسية بمختلف المجالات منذ تأسيسها ويبلغ عدد الفرسان المتدربين في المدرسة ما يقارب 700 فارس وفارسة. وتستقبل مدرسة التدريب بالنادي الفرسان الراغبين طيلة أيام الأسبوع عدا يوم الثلاثاء من الثامنة صباحاً ولغاية الثانية عشرة ظهراً ومن الرابعة عصراً لغاية الثامنة مساء على أرض الصالة الرياضية بالنادي.

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