مربط دبي يتألق بثلاثية ذهبية في بطولة النمسا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حقق مربط دبي للخيول العربية المركز الأول وثلاثة ألقاب ذهبية في بطولة ويلز لجمال الخيل العربية التي شهدتها مدينة ويلز النمساوية، واختتمت فعالياتها الأحد الماضي، وقد استأسد الإنتاج المحلي لمربط دبي في منافسات شرسة تبارت فيها أجمل الخيول التي شاركت بها كوكبة من المرابط العالمية الكبرى.

وكان الإنتاج الجديد لكل المرابط، أقوى رهاناتها لترجمة قوتها الإنتاجية النوعية، وتسجيل بصمة المهور والمهرات في سجلات البطولات الدولية خلال الموسم الخارجي لبطولات جمال الخيل العربي؛ موسم ترتفع حرارته التنافسية ولا يلطفها سوى الذهب واعتلاء قمم التتويج.

وكان ماكينة الإنتاج العالمي المعاصر ومنتج الأبطال الفحل المتميز إف إيه إل رشيم على موعد مع التألق الإنتاجي في بطولة ويلز على غرار البطولات المحلية والدولية خلال السنوات الأخير، وصولا إلى المحطة الأولى في الموسم الخارجي الجديد بداية من العاصمة التشيكية براغ.

ذهب

الهاتريك الذهبي لمربط دبي في بطولة ويلز لجمال الخيل العربية تحقق على مفاتن 3 خيول من أجمل إنتاج مربط دبي، أولها نجم العام الجاري المهر دي شخاط ابن الفحل الأممي دي خطاف والفرس دي شيرين، والتي خطفت باقتدار ذهبية المهور بعمر السنة، وثانيها المهرة دي عسلية ابنة أسطورة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل إف إيه إل رشيم والفرس إيلي فلامينكا، التي ارتشفت ذهبية المهرات بعمر السنة.

وثالثها المهرة البطلة دي سينية ابنة الفحل المتميز إف إيه إل رشيم أيضا والفرس رويال أميرة، والتي استطاعت توقيع بصمتها الذهبية بين المهرات اليافعة بعدما نالت اللقب بإجماع الحكام، مما مكن مربط دبي من تقاسم الذهب مع كل المرابط المشاركة وانتزاع نصف ذهب البطولة، وتصدرها بالمركز الأول بامتياز.

طفرة

كما جاء الإنجاز ليؤكد هيمنة المربط على خريطة الميادين الدولية، وعلى هيكل الطفرة العالمية التي يشهدها الإنتاج العالمي المعاصر للخيل العربية، وهي طفرة يعتبر مربط دبي أبرز صانعيها بامتياز خلال السنوات الأخيرة.

والتي رسخ فيها قوته وجبروته الجمالي، خاصة بإنتاج الفحل الأسطوري إف إيه إل رشيم الذي اكتسح مجال صناعة الأبطال كماً ونوعاً في كافة البطولات محلياً وعالمياً. وقد كانت آخر محطات إنجازات إنتاجه بطولة براغ الدولية قبل أيام بثنائية ذهبية لكل من المهرة دي شعلة والمهر دي شام.

يذكر أن، مربط دبي قد رفع بإنجازه الذهبي الثلاثي الجديد، أسهمه الذهبية في بطولة ويلز الدولية لجمال الخيل العربية، بعد أن حقق في نسخة العام الماضي ثنائية ذهبية وفضية لثلاثة خيول من أبناء «رشيم»؛ وهي على التوالي المهرة دي نواصي والمهر دي شلال والمهر دي بارق، مما جسد قوة المشهد الإنتاجي الراسخ لمربط دبي في بطولة ويلز.

تفوق

أعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية عن سعادته بالإنجاز الذهبي الثلاثي، مؤكداً أن قوة المشاركة الدولية من المرابط الكبرى المعروفة بجودة الإنتاج، منحت البطولة طعما خاصا ومستوى عاليا من الإثارة.

وقال التوحيدي: «لقد وجد إنتاجنا المحلي ضالته في قوة هذه البطولة، حيث أكد أنه الأجمل والأفضل، وأثبت الفحل المتميز إف إيه إل رشيم، وككل مناسبة تنافسية، أنه قائد الإنتاج العالمي المعاصر بامتياز. بطولة ويلز كانت محطة منيرة من محطات تميز إنتاج مربط دبي وعلامته الكاسحة».

بدوره عبر عبد العزيز المرازيق المدير التنفيذي لمربط دبي، عن سعادته بالنتائج المتميزة التي حققها المربط في بطولة وصفها بأنها من أقوى البطولات الدولية وأجملها. واعتبر الإنجاز الثلاثي احتفالا عالميا جديدا بقوة نجاح الإنتاج المحلي للمربط. وأكد المرازيق أن الفحل إف إيه إل رشيم يواصل قيادة الجودة العالمية للإنتاج الجديد من الخيول العربية، وهو يصنع تاريخا جديدا لجمالها وأصالتها.