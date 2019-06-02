البوسعيدي بطل المنامة

المصدر: وريجيم- البيان الرياضي

توج الفارس العماني قيس البوسعيدي بطلاً للجولة الأولى من مونديال أم الإمارات للفرسان المتدربين (ايفهرا) التي أقيمت بالمنامة بمملكة البحرين، بحضور عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ليصبح أول فارس يتأهل للنهائيات التي ستقام في العاصمة أبوظبي في شهر نوفمبر.

وتوج الفارس الجزائري دوداري سعيد بلقب الجولة الثانية التي أقيمت بمضمار الخروبة في الجزائر، وتوج الفارس البرازيلي جوس سفيرو بلقب الجولة الثالثة والتي أقيمت في البرازيل «أرض السامبا».

وتقام الجولة الخامسة من مونديال أم الإمارات في بوخارست برومانيا بالتزامن مع الملتقى الدولي لسباقات الخيول العربية (رومانيا 2019) في الفترة من 1 إلى 7 يوليو المقبل.