بلجيكا المحطة الرابعة لمونديال «أم الإمارات»

المصدر: Ⅶ وريجيم- البيان الرياضي

يشهد مضمار وريجيم البلجيكي عصر اليوم، انطلاقة المحطة الرابعة من مونديال أم الإمارات للفرسان المتدربين «إيفهرا» لمسافة 2120 متراً، والبالغ جائزته 10 آلاف يورو، والذي يقام تحت مظلة النسخة الحادية عشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، بشعار (عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة)، وبالتزامن مع عام التسامح.

ويقام المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

فئات

ويتضمن المهرجان: جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد ومونديال «أم الإمارات» للسيدات، وبطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية لخيول «البوني»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية في رومانيا، وجوائز «أم الإمارات» التقديرية في أبوظبي، وسباقات القدرة تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

وتجتذب الجولة الرابعة من مونديال أم الإمارات للفرسان المتدربين، 7 فرسان من النرويج، وإيطاليا وقبرص، والمملكة المتحدة، وبولندا.

وأبرز الفرسان المتحدين، هي النرويجية سيلجا ستورن، التي ستقود الجواد «الفهل»، وبإشراف المالك جوريكو بوجارتس، وينحدر الجواد من نسل «البحر» والفرس «هالي الكند»، وينطلق من البوابة الثانية بوزن 68 كلغم.

وتنافس على اللقب الفارسة فيفيان موكسينكا، على صهوة «بيوني دو لاردوس» لفيليب منير، وبإشراف أي إس الارد، وينحدر نسل الجواد من «أكبر» والفرس «نيفا دو لاردوس»، وينطلق من البوابة السابعة بوزن 59 كلغم.

ويمثل قبرص الفارس ايراك ايراكليوس، على صهوة «بليترس باكو» لكرانتز فان ديوك، وبإشراف تون تروست، وينحدر نسل الجواد من نسل «مرهب» والفرس «بليترس بلونجا»، وينطلق من البوابة الثالثة بوزن 58 كلغم.

وتنافس الفارس الإيطالية سارا ديل فابرو، على صهوة «الزاركا» لجي فرستربين، وبإشراف نفس المالك، ويحمل الجواد المنحدر من نسل «البحر» والفرس «شيفا» 58 كلغم، وينطلق من البوابة الخامسة.

ويسعى الفارس البولندي كونراد مازور لانتزاع ورقة الترشيح، على صهوة «زيجي دا» لجي فرستربين، وبإشراف نفس المالك، وينحدر من نسل «البحر» والفرس «فرودا»، وينطلق من البوابة الأولى بوزن 58 كلغم.

الدعم

يدعم المهرجان دائرة أبوظبي للسياحة والثقافة، ومجلس أبوظبي الرياضي والشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق الشريك الأساسي، والأرشيف الوطني الشريك الرسمي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، وبالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، والاتحاد الدولي لخيول السباق العربية «إفهار»، وجمعية الخيول العربية الأصيلة، ووزارة الخارجية والهيئة العامة للرياضة، ومجالس الشباب.

الرعاية

ويرعى المهرجان شركة أيادي والمسعود للسيارات - نيسان، وبلوم، والوثبة ستاليونز، والوثبة سنتر، وأريج الأميرات، ونادي صقاري الإمارات، ونادي أبوظبي للصقارين، ومدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء، وشركة العواني، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، وريسنج بوست، وباريس تيرف، ومزرعة العوير والبحايص، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ولجنة الإمارات للرياضة النسائية، المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، والمعرض الدولي للصيد والفروسية 2019، وشركة نيرفانا للسياحة والسفر، ونادي أبوظبي للفروسية، ومنتجع أننتارا وسبا، وفيولا.