«أنطوني فان ديك» يُتوّج بلقب الديربي الإنجليزي

المصدر: Ⅶ متابعة - بهاء الدين عطا، وخالد المهيري

بحضور الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة ودول الكومنولث، توج «أنطوني فان ديك» بطلاً لسباق الديربي الإنجليزي والذي أقيم يوم أمس بمضمار أبسوم العريق بإنجلترا. وحلّ «مضمون» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وصيفاً للبطل بعد تنافس مثير في المرحلة الأخيرة من السباق الكلاسيكي وشهد السباقَ جمهورٌ غفير من عشاق السباقات الإنجليزية.

«أنطوني» بطل الديربي

نال «أنطوني فان ديك» لقب سباق الديربي الإنجليزي لمسافة الميل ونصف الميل للفئة الأولى بمضمار أبسوم العريق، وذلك بقيادة الفارس سيمي هيفرنان وإشراف إيدن أو برين مسجلاً زمناً قدره 2.33.38 دقيقة بفارق نصف طول عن «مضمون» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس كريس هايس وإشراف المدرب كيفن بريندر كاست، فيما حل في المركز الثالث «اليابان» بقيادة وايني لوردان وإشراف إيدن أوبرين.

تنافس في السباق الكلاسيكي 13 خيلاً من بينها «لاين أوف ديوتي» لجودلفين وحل بالمركز التاسع بقيادة جيمس دويل وإشراف شارلي أبلبي. وكان «سيرد راجونيت» المرشح الأول، ولكنه حل في المركز الخامس بقيادة ريان مور وإشراف إيدن أوبرين.

«لي دون» نجم الافتتاح

توج «لي دون دي فاي» بطلاً للشوط الأول الافتتاحي «أنفستك برايفت بانكينغ هانديكاب» لمسافة الميل وربع الميل بقيادة مارتن دواير وإشراف المدرب أندرو بالدينغ، مسجلاً زمناً قدره 2.4.37 دقيقة بفارق أربعة أطوال ونصف الطول عن «ذا تريدر» لعلي سعيد بالحب بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف مارك جونستون، فيما جاء «الكامل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ثالثاً بقيادة كريس هايس وإشراف وليام هاجس، وتلاه المركز الرابع «فيكتوري كوماند» بقيادة جوفانينغ وإشراف مارك جونستون.

واحتل «نايف رود» لمحمد بالعبيدة المركز الخامس بقيادة ريان مور وإشراف مارك جونستون. تنافس في الشوط 9 خيول قوية. وقد حسم البطل صراع اللقب بفارق مريح عن أقرب منافسيه.

«آنا نيريوم» بطلة الثاني

توجت «آنا نيريوم» بطلة للشوط الثاني «برينسيس إليزابيث ستيكس» لمسافة 1700 متر للفئة الثالثة وذلك بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف ريتشارد هانون مسجلاً زمناً قدره 1.42.82 دقيقة بفارق طول وربع الطول عن «أوصم تانك» بقيادة جيمس دويل وإشراف وليام هاجس، فيما جاءت المرشحة الأولى «فيراكيوس» في المركز الثالث بقيادة ريان مور وإشراف السير مايكل ستاوت. تنافس في الشوط 8 مهرات، وحلت المرشحة الأولى في المركز الثالث.

«زاكي» بطل «ديوميد»

انتزع «زاكي» لمالكه أحمد العتيبي لقب «ديوميد ستيكس» لمسافة 1700 متر للفئة الثالثة بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت مسجلاً زمناً قدره 1.40.46 دقيقة بفارق طول عن «أوه زيس إذ أس» بقيادة توم ماركواند وإشراف ريتشارد هانون، فيما جاء «شيف ايرون سايد» في المركز الثالث بقيادة جاسون واتسون وإشراف وليام جارفيس. وتلاه في المركز الرابع «باي باي هونغ كونغ» بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف أندرو بالدينغ.

تنافس في الشوط 6 خيول من بينها «موردينس» لعبدالله سعيد النابودة بقيادة بات كوسجريف وإشراف سايمون كريسفورد.

«أورينت» بطل السرعة

توج «أورينت» بطلاً للشوط الرابع للسرعة «إنفستك داش هانديكاب» لمسافة 1000متر، وذلك بقيادة الفارس فيل دينيس وإشراف ديفيد غريفيث مسجلاً زمناً قدره 54.00 ثانية بفارق رقبة عن «دارك شوت» بقيادة بادي ماثرز وإشراف سكوت ديكسون، فيما جاء «بلو دي فيجا» في المركز الثالث بقيادة مارتن دواير وإشراف روبرت كويل.

وشهد الشوط مشاركة قياسية، حيث تنافس خلاله 19 خيلاً من بينها «مثمر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وجاء في المركز الخامس بقيادة جيم كراولي وإشراف وليام هاجس.

«سوتو» يظفر بالسادس

حقق «سوتو سيزلر» الفوز بلقب الشوط السادس «إنفستك آوت أوف ذا أوردينيري هانديكاب» لمسافة الميل ونصف الميل، وذلك قيادة الفارس جيمي كوين وإشراف المدرب وليام نايت، مسجلاً زمناً قدره 2.34.55 دقيقة بفارق طول ونصف الطول عن «بيرون فلاير» بقيادة جيمس دويل وإشراف إيان وليامز، فيما جاء «إيدي ستون روك» في المركز الثالث بقيادة كيرين فوكس وإشراف جون بست.

وجاء في المركز الرابع المرشح الأول «سيكستانت» للملكة إليزابيث الثانية بقيادة ريان مور وإشراف السير مايكل ستاوت.

تنافس في الشوط 11 خيلاً قوياً مستواها متقارب.

«ووتشبل» مسك الختام

توج «ووتشبل» بلقب الشوط السابع والأخير «إنفستك أسيس مانجمنت هانديكاب» لمسافة 1200 متر، وذلك بقيادة أويسن مورفي وإشراف ديفيد أوميرا مسجلاً زمناً قدره 1.06.20 دقيقة بفارق ثلاثة أطوال ونصف الطول عن «ليك فولتا» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة جو فانينغ وإشراف مارك جونستون، فيما حلّ «سكواتس» في المركز الثالث بقيادة جاسون واتسون وإشراف إيان وليامز.

تنافس في الشوط الأخير 11 خيلاً قوياً، وكان المرشح للقب الشوط «ليك فولتا» و«سبانيش ستي» وقد حل خامساً.