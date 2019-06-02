غولد: وجهة «مضمون» المقبلة سباق الديربي الإيرلندي و«آيريش شامبيون»

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

أعلن آنجوس غولد، مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، عقب ختام السباق وإعلان «مضمون» وصيفاً للديربي الإنجليزي، أنهم سعداء للنتيجة وبتحمله المسافة، مؤكداً أن مشاركاته المقبلة ستكون في مسافة الميل ونصف الميل أو الميل وربع الميل. وأعلن غولد أن المشاركة المقبلة ستكون لسباق الديربي الإيرلندي ثم سباق «آيريش شامبيون ستيكس»، وقال غولد إنه لم يتوقع أن المسافة ستناسب «مضمون»، ولكن ثبت له العكس تماماً عندما حل بالمركز الثاني. وأضاف قائلاً إن كل الخيارات ستكون مفتوحة أمام مشاركاته المقبلة.

وأعرب الفارس كريس هايس عن سعادته وفرحته بالنتيجة، مؤكداً أن «مضمون» تقدم في مرحلة ما من السباق، وهذا ما كلّفه مركز الوصيف. وأضاف أن «مضمون» اجتاز «توتنهام كورنر» باقتدار، مما جعله في الصدارة بنحو 50 ياردة، وهذا ما كلّفه الصدارة في النهاية.