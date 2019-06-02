«أنطوني» يحقق الفوز العاشر لجون ماغنير

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أضاف «أنطوني فان ديك» الفوز العاشر بلقب الديربي الإنجليزي لمالكه جون ماغنير الذي سبق له الفوز 9 مرات من قبل عن طريق «ذا ميذ ستريل» 1977، «غولدن فليس» 1982، «غاليليو» 2001، «هاي شابرال» 2002، «بور موي» 2011، «كاميلوت» 2012، «رولر أوف ذا وورلد» 2013، «أستراليا» 2014، «وينجز أوف إيجلز» 2017 ثم «أنطوني فان ديك» 2019. وتقاسم الشركاء مايكل تابور وسوما ماغنير الفوز في ثماني سباقات قبل فوز ماغنير باللقب.

وتدرب 9 من أبطال الديربي في بالي دويل والبطل الوحيد الذي تدرب بواسطة المدرب أندريه فاير هو «بور موي». ويحمل الفارس ليستر بيجوت الرقم القياسي من الفوز في الديربي، حيث قاد كل من: «نيفرسي داي»، «كربيللو»، «سانت بادي»، «سير إيفور»، «نيجنسكي»، «روبرتو»، «ذا مينستريل»، «تينيسر تو فيكتوري» وذلك بالفترة من أعوام 1954 إلى 1983.