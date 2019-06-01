«إنز أوف كورت» و«جيلين» يتنافسان في «شانتييه» غداً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يتطلّع «إنز أوف كورت» و«جيلين» لجودلفين إلى التألق في اثنين من السباقات المساندة لحفل سباقات الديربي الفرنسي (بري دو جوكي كلوب) بمضمار شانتييه، فرنسا، يوم غد.

«إنز أوف كورت» (أندربه فابر/‏‏مايكل برزالونا) ينافس على مسافة أقصر تبلغ 5 فيرلونغ للمرة الأولى وذلك بسباق ج2 بري دو غروس شيني، بعد أن حقق فوزاً ميسوراً بنصف طول في عودته الموسمية على مسافة 6 فيرلونغ بسباق القوائم بري سيرفاني في ميسو لافييت .

هذا الجواد ابن الفحل «إنفينسيبل سبريت»، والفائز ثلاث مرات في مستوى ج3 على مسافة ستة وسبعة فيرلونغ، احتل المركز الثاني مرتين بفارق نصف رأس في مستوى ج1، حيث تخطاه في آخرهما عند خط النهاية الجواد «ون ماستر» على مسافة 7 فيرلونغ بسباق بري دولا فوريه في لونغشامب في أكتوبر، وأيضاً على مسافة الميل عام 2017 بسباق بري جاك لو مروا.

سيواجه «إنز أوف كورت» أربعة منافسين يبرز منها الثاني بسباق ج1 بري دو لابيه دو لونغشامب «غولد فايب»، والفائز بسباق ج3 سانت جورج الجواد «سيستيلو جت».

كما يسعى «جيلين» (أندربه فابر/‏‏مايكل برزالونا) لتسجيل انتصار ثانٍ في مستوى ج2 على مسافة 12 فيرلونغ بسباق غران بري دو شانتييه، بعد أن نجح ابن الفحل «مداليا دورو» في الفوز بفارق طول واحد بسباق بري يوجين آدم على مسافة تزيد قليلاً عن 10 فيرلونغ في ميسو لافييت في شهر يوليو من العام الماضي.