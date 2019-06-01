«أنا بورنا» تحقق المفاجأة وتتوّج بالأوكس الإنجليزي

المصدر: متابعة - بهاء الدين عطا، وخالد المهيري

خطفت خيول الإمارات الأضواء بمضمار أبسوم العريق بإنجلترا يوم أمس، حيث حققت رباعية مثيرة خلال الأمسية، منها ثنائية لفريق «جودلفين» عبر «بينا توبو» بطل الشوط الأول، و «سبيسن بلوز» بطل الشوط السادس، فيما حقق «ديفوي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم لقب «كورونيشن كب»، بينما انتزع «ماونتن آنجيل» لزياد كلداري لقب الشوط الرابع.

«بينا توبو» بطل الافتتاح

انتزع «بينا توبو» لجودلفين في الشوط الأول الافتتاحي «وودكوت ستيكس» لمسافة 1200 متر للخيول عمر سنتين، وذلك بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف شارلي أبلبي مسجلاً زمناً قدره 2.01.17 دقيقة بفارق طول ونصف الطول عن «أوه بيربل رين» بقيادة سين ليفي وإشراف ريتشارد هانون.

فيما جاء «ميستي غراي» في المركز الثالث بقيادة فراني نورتون وإشراف مارك جونستون. تنافس في الشوط 6 خيول، وقد انحصرت المنافسة بين البطل والوصيف حيث حسمها الأول بمهارة.

«أنا بورنا» بطلة الأوكس

حققت «أنابورنا» المفاجأة لتتوج بلقب سباق الأوكس الإنجليزي الكلاسيكي لمسافة الميل ونصف الميل للفئة الأولى بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جونن غوسن مسجلة زمناً قدره 2.36.09 دقيقة بفارق رقبة عن «بينك دوغ وود» لمايكل تابور وديريك سميث، فيما جاءت «فليتنغ» في المركز الثالث بقيادة وايني لوردان وإشراف ايدن أوبرين.

تنافست في الشوط 14 مهرة قوية من أبرزهن «مقصد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم و«مهدية» المرشحة الأولى والمملوكة لـ«إميريتس بارك»، وقد حلت بالمركز السابع بقيادة روبرت هافلين وإشراف جون غوسدن.

«ديفوي» بطل «كورونيشن كب»

توج «ديفوي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بطلاً للشوط الثالث «كورونيشن كب» لمسافة الميل ونصف الميل للفئة الأولى، وذلك بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان مسجلاً زمناً قدره 2.33.94 دقيقة بفارق نصف طول عن «كيو غاردنز» لمايكل تابور بقيادة ريان مور وإشراف ايدن أوبريان، فيما جاء «الوين» في المركز الثالث بقيادة أويسن مورفي وإشراف سيلفستك كيرك.

ونافس في الشوط 9 خيول من بينها «كوميونيك» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة فلاني نورتون وإشراف مارك جونستون، وقد حل بالمركز الرابع. و«أولد بيرسيان» لجودلفين بقيادة جيمس دويل. وقد حل بالمركز السابع، فيما جاء المرشح الأول «لاه تي دار» في المركز السادس بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف جون غوسدن.

«ماونتن آنجيل» نجم الرابع

انتزع «ماونتن آنجيل» لزياد كلداري لقب الشوط الرابع «انفستك ويلت آند انفسمنت هانديكاب» لمسافة الميل وربع الميل، وذلك بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف روجر فاريان مسجلاً زمناً قدره 2.6.08 دقيقة بفارق طول عن «جازيل» بقيادة جامي سبنسر وإشراف جيدي أوكيفن.

فيما جاء «مستر سكار مانغا» في المركز الثالث بقيادة ديفيد إيجان. تنافس في الشوط 11 خيلاً من بينها «سيتينغ سيل» لجودلفين بقيادة جيمس دويل وإشراف شارلي أبلبي. وقد حل في المركز الرابع، فيما حل «اليكتور» للملكة إليزابيث في المركز الثامن بقيادة ريان مور وإشراف السير مايكل ستاوت. وكان «ماونتن آنجيل» المرشح الأول للقب. وبالفعل حقق التوقعات وظفر بلقب الشوط بجدارة.

«سبيس بلوز» نجم السادس

توج «سبيسن بلوز» لجودلفين بطلاً للشوط السادس «إنفستك سوري ستيكس» لمسافة 1400 متر «ليستد» وذلك بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي أبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.22.74 دقيقة بفارق رقبة عن «أوريان آيكون» بقيادة توم ماركواند وإشراف ريتشارد هانون.

فيما حل في المركز الثالث «ماريز ديا موند» بقيادة فراني نورتون وإشراف مارك جونستون. تنافس في الشوط 7 خيول وكان المرشح الأول «سبيس بلوز» لجودلفين، وبالفعل حقق التوقعات حوله ونال اللقب بمهارة محققاً فوزه الثالث هذا الموسم من أصل 5 مشاركات نال فيها المركز الثاني مرة.

«جوسيبينغ» يظفر بالثاني

ظفر «جوسيبينغ» لمالكه لشراكة بوكويل بلقب الشوط الثاني «إنفستك مايل هانديكاب» لمسافة 1700 متر بقيادة الفارس زندريا أتزيني وإشراف المدرب جاري مور مسجلاً زمناً قدره 1.42.76 دقيقة بفارق 5 أطوال عن المرشح الأول «سنيوريتي» للملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب وليام هاجس واحتل «غريف سايد» المركز الثالث بقيادة هاري بنتلي وإشراف هنري كاندي. تنافس في الشوط 14 خيلاً وكان «سنيوريتي» المرشح للفوز باللقب ولكنه حل وصيفاً.

«كورازون» نجم الأخير

توج «كورازون إسبينادو» بطلاً للشوط السابع والأخير «إنفستك زيبرا هانديكاب» لمسافة 1400 متر بقيادة الفارس توم ماركوندا وإشراف المدرب سايمون دو، مسجلاً زمناً قدره 1.22.14 دقيقة بفارق رقبة عن «هاتيا» بقيادة أندريا اتزيني وإشراف المدرب جيم بويل، فيما جاء «لاف دريمز» في المركز الثالث بقيادة فراني نورتون وإشراف المدرب مارك جونستون، وتلاه «الإمارات اليوم» في المركز الرابع بقيادة أويشن ميرفي.

تنافس في الشوط 12 خيلاً قوياً من بينها «غابريال ذا ديفل» لدكتور مروان كوكاش.