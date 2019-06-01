الديربي الإنجليزي هدف «لاين أوف ديوتي» و«مضمون»

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا، وخالد المهيري

يشهد مضمار أبسوم العريق بإنجلترا عصر اليوم انطلاقة سباق الديربي الإنجليزي لمسافة الميل ونصف الميل للفئة الأولى للخيول عمر 3 سنوات وذلك بمشاركة 13 خيلاً قوياً يتصدرها «أنطوني فان ديك» بقيادة سيمي هيفرنان وإشراف إيدن أوبرين.

ويمثل الإمارات في السباق «لاين أوف ديوتي» لجودلفين بقيادة جيمس دويل وإشراف شارلي أبلبي. ويعتبر «مضمون» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم من أبرز المرشحين بقيادة كريس هايس وإشراف كيفن بريندرجاست.

ويتطلع «هيومانيتاريان» لسمو الشيخ زايد بن محمد بن راشد آل مكتوم - ريسينغ إلى دخول تاريخ السباق الكلاسيكي بانتزاع اللقب للمرة الأولى بقيادة الفارس روبرت هافلين وإشراف جون غوسدن.

ومن أبرز المنافسين «سير درا جونيت» بقيادة ريان مور وإشراف إيدن أوبرين، و«بانكوك» بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف أندرو بالدينغ، «يابان» لمايكل تابور بقيادة وايني لوردان وإشراف إيدن أوبرين، «برومي» بقيادة دوناشا أوبرين وإشراف إيدن أوبرين، «تيليكاستر» بقيادة أويسن مورفي وإشراف هوجي موريسون، ويتطلع للفوز باللقب كل من:

«سيركس ماكسيموس» بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف إيدن أوبرين، «نورواي» بقيادة جامي سبنسر وإشراف إيدن أوبرين، «سوفيرين» بقيادة جيه. بيجي وإشراف إيدن أوبرين، «هيروشيما» بقيادة بريت دويل وإشراف جون ريان.

شوط الافتتاح

تبدأ انطلاقة الشوط الأول الافتتاحي «انفستك برايفيت بانكينغ» لمسافة الميل وربع الميل، في الخامسة مساء بتوقيت الإمارات.

ويتنافس في الشوط 9 خيول يتصدرها «لي دون دي فاي» بقيادة مارتن دواير وإشراف انطونيو بالدينغ.

ويمثل الإمارات في الشوط «الكامل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة كريس هايس وإشراف وليام هاجس، «نايف رود» لمحمد بالعبيدة بقيادة ريان مور وإشراف مارك جونستون، «ذا تريدر» لعلي بالحب بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف مارك جونستون.

ويشهد الشوط مشاركة النخبة من أبرزها «ريد هوت» بقيادة باري ماك هوج وإشراف ريتشارد فاهي، «كريشونست» بقيادة جاسون واتسون وإشراف روجر شارلتون، «فيكتوري كوماند» بقيادة جوفانينغ وإشراف مارك جونستون، «خيروسي» بقيادة هولي دويل وإشراف آرشي واطسون، «بوليتيسايز» بقيادة جون إيجان وإشراف وليام هاجس.

«برينسيس اليزابيث ستيكس»

يتوقع أن يشهد الشوط الثاني «برينسيس اليزابيث ستيكس» لمسافة 1700 متر للفئة الثالثة والمخصص للمهرات والأفراس عمر 3 سنوات، صراعاً شرساً بين 8 مهرات تتصدرها «فيراكيوس» بقيادة ريان مور وإشراف السير مايكل ستاوت.

وأبرز المرشحات للقب «نياليتي» بقيادة جو فانينغ وإشراف مارك جونستون، «أوصم تانك» بقيادة جيمس دويل وإشراف وليام هاجس، «آنا نيروم» بقيادة توم ماركواند وإشراف ريتشارد هانون، «بيلا راجازا» بقيادة أويسن مورفي وإشراف هوجي موريسون، «كونترايف» بقيادة أندريا أتزيني وإشراف روجر فاريان، «أكفافيرا» بقيادة هاري بينتلي وإشراف رالف بيكيت، «فيفيانيتي» بقيادة هولي دويل وإشراف آرشي واطسون.

شوط «ديوميد ستيكس»

ينتظر أن يشهد الشوط الثالث «إنفستك ديوميد ستيكس» لمسافة 1700 متر للفئة الثالثة، تنافساً مثيراً بين 6 خيول قوية يتصدرها «زاكي» بقيادة ريان مور وإشراف السير مايكل ستاوت، وشارك مرة هذا الموسم حقق من خلالها الفوز.

«موردين» بقيادة بات كوسجريف وإشراف سايمون كريسفورد، «أوه زيس إذ أس» بقيادة توم ماركواند وإشراف ريتشارد هانون، «شيف أيرون سايد» بقيادة جاسون واطسون وإشراف وليام جارفيس، «ماستر ذا وورلد» بقيادة سين ليفي وإشراف ديفيد السوورث و«باي باي هونغ كونغ» بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف أندرو بالدينغ و«زابريسكي» بقيادة كريس هايس وإشراف لوكي كومير.

مشاركة «مثمر»

ينافس «مثمر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في مشاركته الأولى بالموسم على لقب الشوط الرابع «إنفستك داش هانديكاب» لمسافة 1000 متر للخيول عمر 3 سنوات وذلك بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب وليام هاجس.

وأبرز المنافسين على لقب الشوط «حاذق» بقيادة روري كليري وإشراف دينيس هوجان، «دوق أوف فايرنزي» بقيادة ناثان إيفان وإشراف ديفيد جريفيث، «دارك شون» بقيادة بادي ماذرز وإشراف اسكوت ديكسون، «إيه باه غم» بقيادة جامي غورملي وإشراف تيم ايسترباي، «كوبر نايت» بقيادة ديفيد الن، «ستيك أكليم» بقيادة روبرت وينستون، «أورناتي» بقيادة فيل دينيس.

«ريكون ميشون» بقيادة هولي دويل، «بوم ذا قروم» بقيادة دارا كينان، «جست ذات لورد» بقيادة جون ايجان، «هارومي» بقيادة نيكولا كوري، «مقاتل» بقيادة أندرو بريسلين، «جست غلاموروس» بقيادة جيمي كوين، «دا شاس» بقيادة كارين أونيل، «فول فور يو» بقيادة شين غراي، «أوين وايد» بقيادة هاري بنتلي، «لاين أوف ريزون» بقيادة جوفانينغ، «غاسبيان برينس» بقيادة اليستر رولينسون وإشراف مايكل أبلبي، «بلودي فيجا» بقيادة مارتن دواير وإشراف روبرت كويل.

الشوط السادس

ينتظر أن يشهد الشوط السادس «إنفستك أوت أوف ذا اورديناري هانديكاب» لمسافة الميل ونصف الميل، صراعاً شرساً بين 11 خيلاً قوياً مستواها متقارب ويتصدرها «بيرون فلاير» بقيادة جيمس دويل وإشراف إيان وليامز.

وأبرز المرشحين للقب الشوط «سكستانت» للملكة اليزابيث الثانية بقيادة ريان مور وإشراف السير مايكل ستاوت، «أكواريوم» بقيادة جوفانينغ وإشراف مارك جونستون، «فاير فايتينغ» بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف مارك جونستون، «بريث كوت» بقيادة جيم كراولي وإشراف ايان وليامز، «إيدي ستون روك» بقيادة كارين فوكس وإشراف تي.

جون بست، «غراندي» بقيادة نيكولا كوري وإشراف روجر فيل، «سوتو سيزلر» بقيادة جيمي كوين وإشراف وليام نايت، «كيلاشي غالا» بقيادة كارين أونيل و«جينيتكس» بقيادة أويسن مورفي وإشراف أندرو بالدينغ.

«ليك فولتا» في الختام

يشهد الشوط السابع والأخير «إنفستك أسيت مانجمنت هانديكاب» لمسافة 1200 متر للخيول عمر 4 سنوات، مشاركة «ليك فولتا» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة جوفانينغ وإشراف مارك جونستون.

وقد حقق الفوز مرتين من أصل 5 مشاركات بالموسم الحالي، وآخر إنجازاته يوم 24 مايو الماضي بمضمار جودوود بانجلترا، ومن أبرز المنافسين على اللقب «سبانش سيتي» بقيادة أندريا أتزيني وإشراف روجر فاريان، «ووتشبل» بقيادة أويسن مورفي وإشراف ديفيد أوميلا، «عرين هارت» للشيخ عبد الله المالك الصباح بقيادة شين غراي وإشراف ديفيد أوميرا، «بيوند إيكوال» بقيادة مارتن دواير وإشراف سيتوارت كيتو، «هيلفيتيان» بقيادة ثيودور لاد وإشراف ميك شانون، «هاروجاتي» بقيادة جابرائيل مالون وإشراف جيم بويل.

1780

انطلق سباق الديربي الإنجليزي عام 1780، وأعلن عن اسم السباق الجديد بعد إجراء القرعة بين مستضيف الحفل إيرل أوف ديربي الثاني عشر وضيفه السير تشارلس بونبيري. ونال «ديوميد» المملوك للسير تشارلس بونبيري أول لقب للسباق الكلاسيكي.

شارلي آبلبي: نأمل أن تلائم أرضية المضمار «لاين أوف ديوتي»

أكد مدرب جودلفين شارلي آبلبي جاهزية «لاين أوف ديوتي» لخوض غمار سباق «الديربي الإنجليزي» اليوم على مضمار أبسوم العريق في إنجلترا.

وقال شارلي آبلبي: «نعلم جيداً أنه يتعين على «لاين أوف ديوتي» تحسين مستواه بصورة حاسمه قياساً بمشاركته في دانتي ستيكس حتى يكون منافساً يعتد به.

لكن وبكل تأكيد فقد استفاد كثيراً من مشاركته الأولى لهذا العام وسيجلب معه إلى السباق المستوى الباهر الذي ظهر به في عمر السنتين، مشاركته في دانتي ستيكس جاءت مخيبة للآمال في ذلك اليوم، غير أن الفارس جيمس دويل أفاد أن المهر لم يكن راغباً في المنافسة طوال السباق».

وأضاف: «لقد ابتعد عن منافسيه في الصدارة مبكراً، في حين أنه يؤدي بأفضل مستواه عندما تحتدم المنافسة ويواجه الكثير من المصاعب والتحديات في السباق، لقد أخذنا كل الإيجابيات من ذلك السباق، حيث نال مشاركة أولى، يفترض، كما نأمل، أن تضعنا في الموقع الصحيح للمنافسة في الحدث الرئيس».

وقال شارلي آبلبي «نأمل دائماً أن تكون طبيعة مضمار ابسوم داونز ملائمة له، كما سنزوده بزوج من غطاء الخدود لمساعدته في الانتقال بسلاسة أثناء السباق، إنه سباق مثير تحلو المشاركة فيه. لا يوجد سوى ديربي واحد ويسعدنا أن لدينا حصاناً يأخذ موقعه اللائق به بين كل المشاركين، ولابد وأن يتحمل المسافة بشكل جيد ونأمل أن ينافس بقوة على الصدارة».