«نشوان» بطل أول لقب للإمارات 1989 و « مسار » نجم 2018

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تملك خيول الإمارات سجلاً مشرفاً في سباق الديربي الإنجليزي، إذ سبق لها الفوز باللقب 8 مرات من قبل. وكانت البداية عام 1989 حيث حقق الأسطورة «نشوان» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أول لقب للإمارات.

وكان آخر لقب حققته خيول الإمارات عبر البطل الأسطوري «مسار» لجودلفين عام 2018 .

قائمة شرف الأبطال

تتضمن قائمة شرف أبطال الديربي الإنجليزي منذ عام 1988 التالي:

«كاياسي» لأغاخان 1988، «نشوان» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم 1990، «كويست فور فيم» للأمير خالد بن عبد الله، «جينيروس» للأمير الراحل فهد بن سلمان 1991، «دكتور ديفيوس» لمالكه اتش كريغ 1992، «كوماندر إن شيف» للأمير خالد بن عبد الله 1993، «إرهاب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم 1994، «لم ترى» لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم 1995، «شامت» لخليفة بن دسمال 1996، «بيني ذا ديب» 1997، «هاي رايز» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم 1998.

«أوث» للأمير الراحل أحمد بن سلمان آل سعود 1999، «سندار» لأغاخان 2000، «غاليليو» لمايكل تابور 2001، «هاي شابرال» لمايكل تابور 2002، «كريس كين» لمالكه سعيد سهيل 2003، «نورث لايت» 2004، «مونتيفيدو» 2005، «سير بيرسي» 2006، «أوثورايزد» لمالكه صالح الحميضي وعماد الصقر 2007،

«نيو أبروتش» لسمو الأميرة هيا بنت الحسين 2008، «سي ذا ستارز» 2009، «وورك فورس» 2010، «بورموي» 2011، «كاميلوث» 2012، «رولر أوف ذا ورلد» 2013، «استراليا» 2014، «غولدن هورن» 2015، و«هارزاند» 2016، «وينجز أوف إيجلز» 2017، «مسار» لجودلفين 2018.

الديربي الجديد

استمرت منافسات الديربي طوال الأعوام الماضية ما عدا فترة الحرب العالمية من 1915 إلى 1918، ومن 1940 إلى 1945، حيث أقيم على مضمار نيوماركت وتمت تسمية تلك السباقات بالديربي الجديد.