«مشهور الخالدية» يتوّج بطلاً لكأس الوثبة في بلجيكا

المصدر: بلجيكا - البيان الرياضي

توج الجواد «مشهور الخالدية» لمزرعة عذبة في السعودية، بقيادة تاج أوشي، بطلاً للجولة الأولى من سباق كأس الوثبة ستاليونز، والذي أقيم أول من أمس بمضمار غلين في بلجيكا، بالتزامن مع النسخة الحادية عشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، بشعار (عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة)، وبالتزامن مع عام التسامح، ويأتي تنظيم كأس الوثبة ستاليونز تماشياً مع استراتيجية المهرجان وتنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي، وخصص السباق للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق لمسافة 1500 متر، وبلغت جائزته المالية 5 آلاف يورو.

وتميز السباق الذي شارك فيه 10 خيول، بالإثارة، خاصة في المراحل الأولى قبل أن يؤكد البطل «مشهور الخالدية» المنحدر من نسل «جلنار الخالدية»، بإشراف المدرب الانجليزي فيل كولنجنون، جدارته بالفوز بالسباق، بعد مجهود رائع من الفارس الإيرلندي تاج أوشي بطل الفرسان في الإمارات، وجاء تفوق «مشهور الخالدية» بفارق 6 أطوال عن صاحب المركز الثاني «كونشيتا» لبي ديكرس، بقيادة آنا فان تروست.