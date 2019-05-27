11 خيلاً تتنافس على كأس الوثبة ستاليونز في بلجيكا

المصدر: بلجيكا - البيان الرياضي

يواصل مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة فعالياته، حيث تقام اليوم الجولة الأولى من سباق كأس الوثبة ستاليونز في بلجيكا، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم صغار الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

ويشهد مضمار غلين، أحداث السباق المخصص للخيول العربية الأصيلة سن 3 سنوات فما فوق، لمسافة 1500 م، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 5 آلاف يورو، ويشارك فيه 11 خيلاً، وهو رقم قياسي في هذا المضمار العريق، ويتصدر القائمة، ممثل مزرعة عذبة السعودية، الجواد «مشهور الخالدية» بقيادة تاج أوشي.

وأبرز المتحدين الجواد «ستورم تروبر» للمالكة والمدربة بيفرلي ديتروم، بقيادة ديفيد تيرنر، وسبق لابن «نيفور دي كارديون» الفوز ثلاث مرات من إجمالي 11 مشاركة، متضمنة كأس الوثبة ستاليونز للفئة الثالثة لمسافة 1200 م، بمضمار جاكرسرو بالسويد.

وهناك «كاو كات» لفاريتز اريبيان، وبإشراف بيفرلي ديتريوم وبقيادة ستيفان برو، و«الفير» لانكي ويلنز، وبإشراف ستار فان دير وبقيادة فلور مالبران، و«زافير» لان في زوتكريكن، وبإشراف بي ديلارفيرا وبقيادة كريس دهنيس، وينافس أيضاً «كونشيتا» لبي ديكرس، وبإشراف نفس المالك وبقيادة آن فان تروست، و«فريدي» لجي زوتليف، وبإشراف نفس المالك وبقيادة فير ميرش، و«غنام» بإشراف إم والترز، وبقيادة ماكس بيشور، وهناك «فيموسا» لام زونكريكن، وبإشراف بي ديلارفيرا، وبقيادة ايمل جودمان، و«بايتا»، وبقيادة فير هاستريت، و«شابا» بقيادة روبي هيدنيس، وتعود ملكيتهما لجي فيرستربين، وبإشراف نفس المالك.