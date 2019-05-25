ثالث جولات مونديال «أم الإمارات» في ساوباولو اليوم

المصدر: ساوباولو - البيان الرياضي

تتجه الأنظار عصر اليوم إلى مضمار سيداد جارديم في ساوباولو بالبرازيل «أرض السامبا»، حيث إنطلاقة الجولة الثالثة من مونديال أم الإمارات للفرسان المتدربين (ايفهرا) إلى جانب سباق كأس الوثبة ستاليونز.

والذي ينظم بإشراف منظمة الخيول العربية الأصيلة في البرازيل، تحت مظلة النسخة الحادية عشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة بشعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة»، وبالتزامن مع عام التسامح، وتجتذب الجولة الثالثة 7 فرسان، ولأول مرة ستتيح الفرصة لفرسان أمريكا اللاتينية لخوض نهائيات البطولة في أبوظبي، وأبرز الفرسان المتحدين هو الفارس الأرجنتيني اليكسيس كاسترو، وسيقود المهر «فاروق أي جي آر» لمالكه اريكاردو لاهوز.

ويمثل شيلي الفارس فرانكو سانشيز بالمهر «فيجيليوس راش» الذي تعود ملكيته لريكاردو جميل ساليبا، وتمثل كيتسي يكازا بلدها إكوادور، وتمتطي المهر «فلاينت أي جي آر» لمالكه المير جوس ريبيرو رئيس جمعية الخيول العربية الأصيلة في البرازيل، وتسعى الفارسة ستيفاني هيرنانديز من بيرو، لانتزاع اللقب، بالمهرة «كاترينا لا» لمزرعة ماجال، ويمثل بورتوريكو الفارس انتوني رافئيل رودريجوز لورينزو، وسيقود المهر «جونثر راش» لباولو جميل ساليبا.

وهناك فارس أوروجواي جونثان رودريجو مورا ازجويردو، وسيقود «سيجارا لا» لمزرعة ماجال، ويمثل أصحاب البلد المضيف البرازيل، الفارس جوس سيفيرو، الذي لم يخض أي سباق حتى الآن، وسيقود الجواد «ايجيتو لا» لمزرعة ماجال أيضاً.

ويجتذب كأس مزرعة الوثبة ستاليونز نخبة من الأفراس والخيول العربية الأصيلة، وهو السباق الذي يقام لصغار المربين للاهتمام بتربية الخيول العربية.