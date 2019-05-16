محمد العضب: رسالة المحبة والسلام وصلت إلى جميع الحاضرين

المصدر: دبي ــ البيان الرياضي

أكد العميد الخبير محمد عيسى العضب مدير إدارة الخيالة في شرطة دبي، المنسق العام للمشاركة، أن العروض المقدمة من قبل وفد شرطة دبي في مهرجان ويندسور الملكي للفروسية في المملكة المتحدة، نال إعجاب العديد من الشخصيات والحضور في الحدث، في مقدمهم الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة، إلى جانب الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة ودول الكومنولث، مؤكداً أن نجاح المشاركة الأولى في هذه التظاهرة العالمية، يدعو إلى بذل مزيد من الجهد والعطاء، من أجل تقديم أفضل المشاركات في المرات المقبلة.

نجاح

وأضاف العضب لـ «البيان الرياضي»، أن المشاركة جاءت إيجابية وناجحة بكل المقاييس، ونقلت مدى التطور الكبير وريادة المؤسسات الحكومية، منها القيادة العامة لشرطة دبي، مشيراً إلى أن تميز ونجاح المشاركة، قاد إلى المطالبة بضرورة وجود شرطة دبي في المهرجان السنوي، بعد أن نالت العروض إعجاب الجماهير الحاضرة، إلى جانب الشخصيات والقيادات الحاضرة لمتابعة فعاليات المهرجان، ما يدعو إلى الفخر والاعتزاز.

مكاسب

وأفاد العضب بأن بعثة الإمارات المشاركة، خرجت بمكاسب عديدة من مهرجان ويندسور الملكي للفروسية، حيث تعتبر المشاركة، إضافة جديدة تضاف إلى سلسلة نجاحات كل من شرطة دبي ومؤسسة ميدان، كما أنها تعكس تطور الجانب الفني لدينا، أسوة بدول العالم المتطورة في هذا المجال، والتي تحرص على المشاركة في الحدث سنوياً، منها سلطنة عمان، عبر مشاركة الخيالة السلطانية، ووجود أذربيجان وغيرها من الدول الأخرى، مشيراً إلى أن المشاركة لاقت ردود أفعال إيجابية، وصدى إيجابيا واسعاً، لا سيما أنها شهدت تفاعلاً جماهيرياً كبيراً، ما يعتبر مؤشراً واضحاً على أن رسالة المحبة والسلام وصلت إلى جميع الحاضرين.

شكر

واختتم مدير إدارة الخيالة في شرطة دبي، حديثه، متوجهاً بالشكر إلى اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، على الدعم الكبير والمساندة لفريق العمل المشارك، وإلى سعيد حميد الطاير رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة «ميدان»، على تسخير الإمكانات وتذليل جميع الصعوبات في سبيل إنجاح المشاركة، مشيداً في الوقت نفسه بجميع أعضاء فريق العمل، الذين أثبتوا أنهم على قدر التحدي، بعد مواجهة صعوبات تمثلت في ضيق الوقت، إلا أن الجميع بذل قصارى جهده، متسلحاً بالرغبة الكبيرة نحو تقديم مشاركة مشرفة باسم الإمارات.