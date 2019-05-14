المهيري: نجاحات جودلفين خير بداية لمسيرة سباقاتنا

المصدر: باريس- البيان الرياضي

أكد سعيد المهيري مدير إدارة الشؤون الفنية بمجلس أبوظبي الرياضي، على أهمية ودور الانتصارات المميزة التي سجلها فريق جودلفين في سباقات الجينيز الإماراتي الفرنسي 2000 و1000 للمهور والمهرات، معرباً عن فخره واعتزازه بهذه النجاحات الكبيرة، التي تترجم الرؤى الثاقبة والاهتمام الكبير من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحرصه على تحقيق المراتب الأولى بكافة المحافل.

وقال: إن نجاحات جودلفين في محطة فرنسا لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، تمثل بداية مثالية لسلسلة سباقاتنا العالمية، مضيفاً: إن النجاح الكبير الذي حققه سباق المحطة الفرنسية، ما هو إلا ثمرة دعم قيادتنا الرشيدة المتواصل.