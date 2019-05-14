ثنائية لـ«جودلفين» في سباقي الإمارات جينيز

المصدر: باريس - البيان الرياضي

تألقت خيول الإمارات من جديد وضربت موعداً مهماً مع الإنجازات في المحافل العالمية، بتحقيق ثنائية رائعة لجودلفين، إثر تتويج المهر «بريشان كينج» والمهرة «كاسيل ليدي» بلقب سباقي الإمارات جنيز الفرنسي للامهار 2000 والمهرات 1000، وذلك في كرنفال السباقات الكلاسيكية الفرنسية التي أقيمت أول من أمس في مضمار لونج شامب بباريس، وتضمن 8 أشواط، وشهده حضور جماهيري كبير في المضمار العريق الذي أسس عام 1857. كما حصد الجواد طيف لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها السادسة والعشرين في أولى محطاتها الأوروبية والثانية بعد مصر ضمن أجندتها لعام 2019.

وجاء تتويج بريشان كينج المولود في إيرلندا وهو ابن الفحل كينج مان، ويشرف على تدريبه اندريه فابر وبقيادة الفارس بيير شارلز بادوت، وسط منافسة محتدمة في الشوط الذي شهد مشاركة 12 خيلاً بطموح الفوز بلقب سباق الإمارات جنيز الفرنسية 2000 للأمهار الذي بلغت مسافته 1600 متر ومجموع جوائزه 600 ألف يورو، حيث كانت الانطلاقة والتناوب على مقدمة السباق من جانب سينزا ليميتي ودوك اوف هازارد وشامان، وكان بريشان متراجعاً تكتيكياً بالمرتبة الرابعة، ومع دخول السباق آخر 400 متر، اقتحم بريشان المقدمة بانطلاقة مباغتة مثيرة وبسرعة خيالية وسط استجابة سريعة من الخيل للفارس الذي تقدم نحو خط النهاية بجدارة كبيرة، وحسم لقب السباق لبريشان بزمن 1:38:98 دقيقة، وبفارق طول عن شامان لمالكه الفرنسي وارتيمير امبريال، الذي حل بالمرتبة الثانية وجاء ثالثاً سان دوناتو للشيخ محمد عبيد آل مكتوم بإشراف روجر فاريان وبقيادة اندري اتزيني.

حصاد

كما واصل الأزرق الملكي «جودلفين» هيمنته وسيطرته المطلقة على سباقات جنيز الفرنسية التي غابت عن خزائنه مدة 14 عاماً، وذلك بتحقيق المهرة غير المهزومة كاسيل ليدي الثنائية لجودلفين وحصادها لقب سباق الإمارات جنيز الفرنسي 1000 للمهرات لمسافة 1600 متر، وهي ابنة الفحل الأمريكي «شمردل» ومن مواليد إيرلندا ويشرف على تدريبها هنري اليكس ويقودها ميكايل برزلونا.

وتنافس في السباق 10 مهرات وبلغت قيمة جوائزه 500 ألف يورو، حيث جاء فوز كاسيل متوافقاً مع التوقعات ولا سيما بعد فوزها بالسباق التحضيري ودخولها السباق وبحوزتها مشاركتان وفوزان، وشهد سيناريو السباق تقدم امبريال شارم وسوفالا وميتا ميتيكيا ويطاردهم الثنائي كاسيل ليدي وكومس، حيث يراقبان الموقف وآخر 400 متر، لاقتناص طليعة السباق التي جاءت في غاية الصعوبة وانحصرت بين 5 مهرات، ونجح الفارس ميكايل برزلونا في قيادة كاسيل بقوة كبيرة وبراعة مبهرة بالاندفاع والضغط على كومس، ودخل الاثنان بمواجهة مثيرة ودخلا خط نهاية السباق معاً، لتعلن صورة الفوتو فينيش عن فوز كاسيل جودلفين بفارق أنف وبزمن 1,40,91 دقيقة.

تتويج

وقام فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، مشرف عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بتتويج أبطال سباقي الإمارات جنيز الفرنسية للأمهار 2000 والمهرات 1000، بحضور المدربين والفرسان.

وشهدت سباقات الإمارات جنيز الفرنسية التي يبلغ عمرها 179 عاماً اهتماماً إعلامياً كبيراً من قبل القنوات الفرنسية والأوروبية والعالمية، بجانب الحضور الجماهيري الذي امتلأت به مدرجات ومنصات مضمار لونج شامب الذي يعد تحفة فنية رائعة تجمع الحداثة والعراقة بعد عمليات التجديد التي شهدها المضمار منذ العام الماضي وأظهرته بحلة عالمية زاهية، كما شارك في السباقات نخبة وعمالقة الخيول العالمية، ما رفع سقف الإثارة والتحدي بين الأقوياء وأظهر المستوى الفني للسباقات بتنافس محتدم وصراع من أجل الألقاب التي تمثل دافعاً كبيراً أمام ملاك ومربي واسطبلات الخيول لتدوين فوزهم بسجلات سباقات جنيز الفرنسية التي ترعاها الإمارات بشعار كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة منذ العام الماضي.

وتنافس على لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة 7 من نخبة الخيول العربية في أوروبا وفرنسا في السباق الذي أقيم لمسافة 2000 متر ضمن الفئة الأولى، وبلغ مجموع جوائزه 100 ألف يورو، وجاء السباق بتقدم خطاب منذ البداية، وسط ملاحقة مستمرة من طيف ابن «عامر» بإشراف المدرب ألبان دو ميول وبقيادة الفارس أوليفييه بلييه، حيث اندفع بقوة نحو المقدمة وفاز بلقب السباق بزمن 2,17,00 دقيقة وبفارق طول إلا ربعاً عن خطاب وطولين إضافيين عن لايتينغ بولت.

2019

أقيم السباق في افتتاحية المحطات الأوروبية لسلسلة سباقات الكأس الغالية لعام 2019، والتي تقام برعاية سامية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، دعماً لإعلاء الخيل العربي الأصيل.