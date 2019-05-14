برزلونا: السباق صعب وفخور بالإنجاز

المصدر: باريس - البيان الرياضي

أعرب الفارس ميكايل برزلونا الذي قاد المهرة كاسيل ليدي للفوز بلقب سباق الإمارات جنيز الفرنسية 1000 للمهرات، عن سعادته الكبيرة بالفوز الصعب الذي تحقق بالسباق المثير الذي شهد منافسة محتدمة حتى خط النهاية.

شكر

وأضاف الفارس ميكايل برزلونا: أشكر المدرب الرائع أندريه فابر الذي منحني فرصة التحدي، مضيفاً: دخلنا السباق ونحن عازمون لتسجيل نتيجة مهمة والوقوف في طليعة المتنافسين، حيث كانت الاستجابة سريعة من المهرة كاسيل التي برهنت على قوتها وسرعتها وذكائها في التعامل مع الضغط والاندفاع نحو المقدمة، معرباً عن فخره بالإنجاز الكبير، خصوصاً وأن تحدي الانتصار حسم بفارق أنف عن كومس، ما يؤكد احتدام الصراع من جانب نخبة الخيول القوية المشاركة.