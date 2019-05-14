فابر: بريشان مقاتل وأظهر قوة وتماسكاً في الأداء

المصدر: باريس - البيان الرياضي

قال المدرب العالمي أندريه فابر، المشرف على تدريب المهر بريشان كينغ، صاحب الانتصار الكبير بسباق الإمارات جينيز فرنسا 2000 للمهور: المنافسة كانت كبيرة، وشهدت مستويات قوية من جانب المشاركين، ولكن بريشان أظهر جسارة وتماسكاً في الأداء، وهو مقاتل شجاع، واستطاع أن يحقق فوزه الخامس من المشاركة السادسة، وخسر فقط في مستهل مشاركاته بسباقات العام الماضي، حينما حل بالمركز الثاني.

مضيفاً: خططنا وحرصنا منذ البداية على الدخول بقوة في السباق والمنافسة على اللقب، خصوصاً بعد الفوز بالسباق التحضيري، فكان الإعداد جيداً للسباق، في ظل قوة بريشان كينغ، وخبرة الفارس بيير شارلز بادوت، الذي كان على مقدرة كبيرة لقيادة المهر بريشان نحو المقدمة في التوقيت المثالي.